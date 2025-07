El poble català que fa olor de préssec a l’estiu

Quan arribem a l'estiu i ens envolta l'aroma dolç dels préssecs i les nectarines, molts no sabem que aquest aire afruitat té una relació directa amb Lleida, una de les zones productores més importants de fruites de pinyol a Europa.

I és que, Lleida no només és coneguda per la seva impressionant producció agrícola, sinó també pel caràcter que li aporta la terra i el clima de la zona, un lloc on el fruit creix de primera categoria gràcies a l'especialitat del seu cultiu.

Lleida, la capital del fruit de pinyol

Envoltat pels Pirineus i regat per les aigües de l'Ebre, Lleida té un ecosistema ideal per al cultiu de fruites de pinyol. Amb unes 20.000 hectàrees dedicades a aquest tipus de fruita, que cada any produeixen gairebé 400.000 tones, és el líder europeu en producció de préssecs, nectarines, paraguaians i altres fruites similars.

Però què fa tan especial aquest lloc per al cultiu de la fruita de pinyol? La combinació de la calor intensa de l'estiu i el fred de l'hivern, combinat amb l'aigua de qualitat disponible per al reg, afavoreixen un creixement òptim de la fruita, que aconsegueix unes qualitats organolèptiques excepcionals.

A més, una condició que sovint passa desapercebuda és el paper de la boira, que sembla ser una aliada inesperada. Quan arriba l'hivern, la boira contribueix a la protecció dels arbres fruiters, ajudant-los a descansar i a preservar la seva energia, cosa que repercuteix positivament en la qualitat del fruit quan arriben els mesos càlids.

Alcarràs, la capital del préssec

Un dels llocs més emblemàtics dins de la producció de fruita de pinyol és Alcarràs, un municipi situat a la comarca del Segrià, conegut pel seu producte estrella: el préssec. A més de ser conegut pel seu paisatge agrícola, el poble va guanyar notorietat gràcies al famós llargmetratge Alcarràs, dirigit per Carla Simón, que va capturar l’essència d’aquest poble agrícola. Però més enllà del cinema, Alcarràs es distingeix també per la seva tradició de conrear fruita de pinyol, com el préssec, la nectarina, el paraguai i l’albercoc.

Sergi Balué, pagès d’Alcarràs, explica que l'ofici de pagès ha evolucionat amb els anys, sobretot gràcies a l’adopció de noves tecnologies. Encara que el procés de collita segueix sent manual, la tecnologia ha permès millorar la qualitat dels fruits, així com també la qualitat de vida dels pagesos.

Els agricultors adapten les varietats de fruita al gust dels consumidors, seleccionant-ne les més dolces, cruixents i duradores, amb més de 500 varietats de nectarines existents, de les quals cada any se’n descobreixen fins a 60 noves.

Alcarràs Florit: la ruta que fa olor de préssec

Durant el mes de març, quan els arbres de fruita comencen a florir, el poble d’Alcarràs ofereix una activitat molt especial per als amants de la natura: la ruta Alcarràs Florit. Aquestes rutes, organitzades per l'Ajuntament d'Alcarràs, permeten veure de prop els camps de presseguers en flor, un espectacle visual que atrau molts turistes.

Durant la ruta, els tècnics agronòmics del Departament Agronòmic dels Fruits de Ponent expliquen l’evolució dels arbres fruiters durant l’any, des de la floració fins a la collita. Una activitat que connecta la gent amb el territori i les seves tradicions agrícoles.

Un poble que fa olor de préssec

Tot i que la fruita fresca és la reina de l'estiu, una de les tradicions que s’ha anat perdent és la conservació del fruit en almívar. A Lleida, molts veïns han conservat la tècnica de conservar el préssec, la nectarina i altres fruites de pinyol en almívar o confitat, una pràctica que es remunta a generacions passades.

Aquesta tècnica permet gaudir de la fruita fins i tot quan no és temporada, tot i que avui en dia s’ha vist una davallada d’aquesta pràctica degut a la disponibilitat de fruita fresca importada durant tot l’any.

Fer préssec en almívar és senzill: només cal pelar i tallar el préssec, afegir aigua i sucre i coure'l al bany Maria. Un sabor dolç i suau que evoca l’estiu a cada mossegada. Tot i que aquesta tècnica està perdent adeptes, alguns pobles com Alcarràs encara la mantenen viu, oferint als més joves la possibilitat de conèixer els sabors tradicionals.

Des de la seva terra fèrtil fins als camps que s'estenen sota el sol de l'estiu, Alcarràs és un poble que, literalment, fa olor de préssec. Els arbres fruiters impregnen l'ambient amb un aroma dolç i fresc, convertint aquest municipi en una destinació ideal per gaudir no només de la fruita, sinó també de la cultura i les tradicions agrícoles d'un lloc on la terra i les mans de la gent s'uneixen per crear una de les fruites més delicioses del món.