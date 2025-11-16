Jordi Cruz, xef: «Els errors que no pots cometre quan cuines pasta»

La pasta és un dels aliments més transversals de la nostra dieta: econòmica, versàtil i present tant en el dia a dia com en ocasions especials. A Catalunya i arreu, continua sent un bàsic de rebost, i els seus consums es mantenen estables any rere any. Tot i això, és habitual que, fins i tot en llars que la cuinen sovint, es cometin errors tècnics que poden condicionar-ne el resultat final.
El xef Jordi Cruz, reconegut per la seva trajectòria a l’ABaC de tres estrelles Michelín i com a jurat de MasterChef, ha compartit un vídeo a Instagram en què assenyala cinc errors habituals a l’hora de cuinar la pasta. El seu missatge busca corregir pràctiques molt esteses a les llars i insistir en una tècnica senzilla però efectiva.
Segons Cruz, un dels grans errors és no posar prou aigua per cuinar la pasta. Ell recomana reservar un litre d’aigua per cada 100 g de pasta, perquè les peces tinguin espai per moure’s lliurement, no s’enganxin i es cuinin de manera homogènia.
En segon lloc, afirma que l’aigua de cocció ha de portar sal, però “ni molta ni poca”, afirma el xef. La quantitat ha de ser l’adequada per donar gust a la pasta i perquè aquesta aigua -rica en midó- sigui útil després: quan s’acaba la cocció a la paella, una mica d’aquest líquid servirà per lligar la salsa. A més, Cruz recomana afegir la sal només quan l’aigua ja bull.
Seguint amb l'aigua de cocció, Cruz rebutja afegir-li aromatitzants com llorer, all o herbes. Segons ell, cal preservar el gust natural de la pasta i deixar que la complexitat arribi amb la salsa.
Potser el consell més polèmic que dona és que mai s'ha de posar oli a l’aigua on bull la pasta. L’oli crea una pel·lícula greixosa que fa que la salsa rellisqui i no s’adhereixi com cal. Cruz recorda que la pasta de qualitat té imperfeccions que faciliten aquesta adhesió, i que l’oli anul·la aquest efecte.
Quan la pasta ja és gairebé al punt, no n’hi ha prou amb escórrer i servir. El xef insisteix que cal acabar la cocció a la paella, juntament amb la salsa i una mica de l’aigua de cocció reservada. El midó natural d’aquesta aigua actua com a pont i dona una textura més cremosa.