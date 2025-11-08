«Posar oli a l'aigua de la pasta no serveix de res»: l'error comú que cometem segons una enginyera d'aliments

Un plat de pasta és sempre una bona, ràpida i senzilla opció per dinar o sopar quan no vols cuinar molt ni esperar molt temps a què es faci el menjar. Hi ha mil maneres de cuinar la pasta, de la mateixa manera que hi ha gran diversitat de pastes, però si la teva és posar a bullir l'aigua i ficar els macarrons amb un rajolí d'oli has de saber que estàs cometent un error.
Si el que vols és que la pasta no se t'enganxi a l'olla, utilitzar oli mentre està en ebullició no serveix de res ni evitarà que els espaguetis o els macarrons quedin enganxats al fons de l'olla o entre ells. Aquest error és molt freqüent a l'hora de cuinar pasta, però expertes com Mariana Zapién, enginyera d'aliments, explica al seu vídeo d'Instagram perquè no s'ha d'afegir oli a l'aigua de cocció de la pasta i com evitar que s'enganxi.
El mite de l’oli a l’aigua
Segons explica Mariana Zapién, que compta amb més de 670.000 seguidors a Instagram, posar oli a l’aigua “no serveix de res, ja que l’oli i l’aigua no es barregen; l’oli queda flotant a la superfície i no arriba mai a la pasta”.
A més, explica que la pasta no s’enganxa perquè li falti oli, "sinó pel midó que allibera en coure’s”. Si el que volem és que l'oli tingui realment una funció útil, s'hauria d'afegir després de la cocció, una vegada hem tret la pasta de l'aigua. Però compte! Aquesta opció també pot perjudicar el teu plat de macarrons, ja que com explica Zapién, “afegir l'oli pot fer que les salses no s’hi adhereixen bé i el resultat final és menys saborós”.
El truc per fer-la perfecta
Si ja has descartat l'oli per la teva pròxima recepta de pasta, però no vols que s'enganxi, no et preocupis perquè Zapién recomana un truc molt senzill per evitar que la pasta s’enganxi. "L'únic que s'ha de fer és cuinar-la amb la proporció correcta d’aigua: un litre per cada 100 grams de pasta; i remenar sovint durant la cocció", revela l'enginyera d'aliments.
La conclusió dels experts és clara: oblida’t de l’oli, aposta per aigua abundant, moviment i temperatura adequada, i tindràs una pasta al punt, llesta per terminarr amb la teva salsa preferida.