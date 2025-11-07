Els trucs de cuina que no funcionen, segons un reconegut xef: «Són un mite»

A l'hora de cuinar hi ha infinites possibilitats. Cada cuiner, cuinera i xef té els seus trucs, però és cert que n'hi ha alguns que són gairebé universals o irrebatibles, un clar exemple són els que donen les mares i les àvies quan parlen d'una recepta que porten tota la vida elaborant i perfeccionant.
Però no cal que els consells o les maneres de fer siguin només inflexibles a l'hora de fer un plat especial o una recepta molt concreta. En la base de la cuina, en l'elaboració d'allò més senzill, també hi ha trucs que poden elevar el plat o que simplement estalvien feina. Alguns exemples poden ser des de com fer una truita a la francesa de manera ràpida, però també especial, fins a com fregir un ou o fer un bon pa amb tomàquet.
En aquest raonament s'ha basat el cuiner Andrés Robayo per fer un dels seus darrers vídeos penjat a les xarxes, al compte d'Instagram del restaurant Galenos. En aquest explica els petits detalls, que no costen res, i que poden marcar la diferència.
La pasta, sense oli
En primer lloc, parla d'un dels ingredients bàsics de la cuina: la pasta, i en el seu típic mode de preparació, l'ebullició. Una acció molt estesa a l'hora de bullir la pasta -un pas bàsic- és posar oli a l'aigua amb la intenció que els espaguetis, els macarrons o la forma que sigui no s'enganxi a l'olla. Però el reconegut cuiner ho desmenteix: "Si bulls la pasta amb un rajolí d'oli no s'enganxarà. Mentida".
"Només aconseguiràs que la salsa no s'adhereixi bé a la pasta", detalla. Al cap i a la fi, l'oli farà que la pasta sigui més llisa i no enganxosa com quan queda després de bullir. Precisament aquella textura enganxifosa és molt adient per a quan es vol fer la pasta amb qualsevol classe de salsa. "Cuina-la en abundant aigua i barreja-la constantment", explica Robayo.
Com aconseguir que l'alvocat es conservi més i millor?
El següent consell no té l'objectiu que el menjar surti més bo o s'aconsegueixi reduir el temps de cuina, sinó en mantenir els aliments durant més temps en bon estat. Es tracta de la conserva de l'alvocat, el qual en ser una fruita té un procés d'oxidació molt ràpid. Molts cops, en cas de voler utilitzar un alvocat, però no acabar-lo, es pot utilitzar una de les meitats i la resta guardar-la a la nevera.
La manera més usual de fer-ho és conservant el pinyol en el seu interior, però això no protegeix del tot l'oxidació del producte. "El pinyol només protegeix la part que toca: la resta s'oxida", detalla el cuiner. Per això, ell recomana untar d'oli d'oliva la part que es vol guardar per una altra ocasió, com també tapar-lo amb paper film i reservar-lo a la nevera.
El foc és el millor desinfectant
Per altra banda, un altre mite que desmunta és la necessitat d'haver de passar per aigua el pollastre cru per tal de fer-lo net. El xef és contundent: "Fals. Només escampes bacteris per tota la cuina". Per a una ingesta segura del pollastre només cal que es faci bé, que es faci al foc o amb prou escalfor perquè tots els bacteris morin durant la cocció.
Així doncs, el xef sentència que no "et deixis dur per tot el que escoltes a la cuina". Llevat que qui ho mani sigui un expert o experta en alguna recepta, com ho són molts cops els familiars que transmeten els trucs perquè aquell plat surti igual que quan el feien els avantpassats.