José Andrés, reconegut xef, explica com fer la millor truita: «Només són 30 segons»

La truita de patates és un dels productes més típics de la gastronomia. Però de vegades si es fa amb paciència pot acabar sent una mica pesat: pelar les patates, fregir, preparar la ceba, etcètera -per no parlar-ne de la quantitat d'oli d'oliva que se n'ha de gastar-. Per aquesta raó, però sobrepassar un àpat ràpid sovint s'opta per fer una truita a la francesa i no una de patates, però és clar, el resultat no és el mateix.
Ara, un cop acabat l'estiu i les vacances, la rutina i el rellotge empenyen de valent i sembla que els dies tinguin menys hores. Tot això fa que la quantitat de cases que decideixen batre un o un parell d'ous es dispara. Bé és cert, que acompanyar-la amb una mica de formatge o pernil dolç no és una tasca que augmenti la dificultat, però, al cap i a la fi, es vol alguna cosa ràpida de fer i que no sigui insana.
Però tot i que fer una truita a la francesa amb algun ingredient extra pot ser prou bona per satisfer la gana. José Andrés, xef molt reconegut, és partidari del "menys és més". El cuiner no només ho especifica pels ingredients, sinó pel temps.
Durant una entrevista als pòdcasts The Joe Rogan Experience on el xef va anar per parlar del seu llibre Change the Recipe: Because You Can't Build a Better World Without Breaking Some Eggs. El cuiner espanyol establert als Estats Units va compartir amb els seus oients aquesta senzilla recepta que es pot preparar en el microones en pocs segons i que, tal com assegura, és una autèntica delícia.
Truita amb maionesa
El famós xef explica com dur a terme una recepta que va idear durant la pandèmia. Per a elaborar aquesta recepta va deixar volar la seva imaginació i creativitat, ja que per a fer a aquesta truita bona, ràpida i diferent només calen ous, una cullerada de maionesa i una mica d'oli o mantega per a posar a la base.
"Està boníssima, esponjosa. L'emulsió de la maionesa amb l'ou que tenen molt aire és com posar aire dins de l'ou", explica el xef de manera excitada davant de la seva creació gastronòmica.
Pas a pas
- En un bol el xef obra els dos ous i junta amb una cullerada de maionesa.
- Batre bé fins a integrar els dos ingredients.
- Afegir una mica de sal al gust si és necessari.
- Escollir un recipient petit, però amb profunditat i s'ha de pintar amb oli d'oliva perquè no s'enganxi. Si no es té oli, també es pot utilitzar mantega.
- S'ha de posar la barreja dins del bol i posar al microones durant 30 o 40 segons.
- Un cop estigui quallat, el deixarem temperar i només queda gaudir.
Altres maneres de consumir ous
Hi ha moltes maneres de consumir ous, i fins i tot més saludables. Una de les maneres d'aconseguir-ho és sotmetent-lo a la calor. En aquest sentit, els ous cuits o durs són una de les millors maneres de consumir aquest aliment, ja que, a més, no cal ni oli ni mantega.
Per altra banda, els ous escalfats també són una de les maneres més sanes de menjar-los. A banda d'aprofitar les proteïnes, amb aquesta tècnica només cal aigua i vinagre o suc de llimona. Per últim, els ous a la planxa és una altra varietat que és saludable, ja que, com a molt, s'afegirà sal i pebre i no es farà servir grassa.