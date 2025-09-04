La biòloga molecular i bioquímica Ariadna Subasic, molt activa a TikTok amb continguts de divulgació científica, ha compartit un consell pràctic que pot canviar la manera de consumir patates per engreixar menys i cuidar-te més.
Les patates són un dels aliments més habituals a la cuina, però sovint es veuen amb recel perquè són una font important d’hidrats de carboni i calories. Tot i això, Subasic insisteix que no s’han de demonitzar, sinó entendre com integrar-les dins d’una dieta equilibrada. La clau està en la forma de preparar-les i conservar-les.
Bullir i refredar
Segons explica, "la patata és rica en midó, un polisacàrid compost per moltes molècules de glucosa unides entre si". Quan es bullen i després es refreden ràpidament, aquest midó experimenta un procés anomenat retrogradació: es reorganitza, es torna més compacte i cristal·lí, i canvia les seves propietats metabòliques i això genera un efecte positiu sobre qui les consumeix.
El mode d'absorció de la glucosa és clau
En primer lloc, el midó es fa més resistent a la digestió, cosa que significa que el cos no el descompon tan ràpidament a l’intestí prim. Això provoca que la glucosa s’alliberi de manera més gradual, evitant els pics bruscos de sucre en sang. A més, al ser més difícil de digerir, resulta més saciant i ajuda a controlar la gana.
Un altre benefici destacat és la seva funció prebiòtica. En arribar intacte al còlon, aquest midó pot ser fermentat per la microbiota intestinal. Durant aquest procés es generen àcids grassos de cadena curta, compostos amb efectes antiinflamatoris i protectors per a la salut de l’intestí.
"Ja ho saps: cuina la patata i refreda-la", conclou l'experta. En els comentaris del vídeo Ariadna Subasic explica que no hi ha cap problema si un cop refredada es vol tornar a escalfar per consumir-la calenta. A més, diu que aquest truc serveix en diversos aliments que són rics en midó com l'arròs, la pasta o els moniatos.
Una de les millors patates del món és catalana
Per posar en pràctica aquest consell, s'ha de consumir patates i a Catalunya hi ha una de les millors del món. Això és el que ha determinat el rànquing elaborat per Taste Atlas, un reconegut portal que combina gastronomia i turisme. Per trobar la presència catalana a la classificació cal anar fins a la 36a posició, en què hi ha apareix la patata de Prades pertanyent a la varietat Kennebec.
El portal explica que el fet que el producte es cultivi al Baix Camp és clau perquè compta amb el "sòl i les condicions climàtiques òptimes" que garanteixen el bon desenvolupament i les característiques que fan especial a aquesta patata. El portal explica que són de pell llisa i ferma, i la carn blanca.