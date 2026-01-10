Conservants molt usats en alimentació poden augmentar el risc de càncer o diabetis

La frase "som el que mengem" és totalment certa. L'alimentació és clau per estar i sentir-se saludable, per mantenir un ritme de vida actiu i prevenir malalties. Mentre que el menjar brossa, els productes alts en sucre i els aliments ultraprocessats condueixen cap a una vida sedentària i a un alt rics de patir malalties cardiovasculars, els ingredients de la terra ens cuiden. Una mostra més són els dos estudis que afirmen que hi ha conservats que provoquen càncer i diabetis tipus 2.
Els conservants més típics
La llista d'additius és molt llarga, però els conservats són aquells que comencen per la lletra "E". En l'etiquetatge dels aliments elaborats o envasats ha d'aparèixer tots els ingredients que formen part d'aquell producte, allà és quan apareixen tota mena d'additius, conservats i edulcorants com els codis E200 fins a E299, i entre E300 i E399.
Sovint aquests codis apareixen en aliments elaborats i processats que passen per una cadena industrial, però també els podem trobar en productes tan quotidians com el bacó, els embotits, el pernil, els formatges, el pa, el vi, les salses, la cervesa o els pastissos prefabricats. Simplement, en aquells productes que duren durant molt temps o van envasats és probable que portin algun tipus de conservant. Per assegurar-se només cal mirar l'etiqueta.
Relació amb el càncer
L'estudi es va centrar a analitzar la relació entre els aliments i el càncer. Aquest es va centrar en 17 conservants concrets i ho va fer gràcies a 105.000 participants, els quals l'any 2009 -l'inici de l'estudi- no tenien càncer. Durant els catorze anys d'anàlisi, 4.226 participants van emmalaltir de càncer i es van comparar les seves dades alimentàries amb la resta.
Les conclusions van ser que sis conservants tenien relació amb la generació de càncer. Es tracta del nitrit de sodi, el nitrat de potassi, els sorbats, el metabisulfit de potassi, l'àcid acètic i els acetats. Els codis d'aquestes substàncies són l'E250, l'E252, de l'E200 a l'E203, l'E224, l'E262 i l'E263.
Relació amb la diabetis tipus 2
En el cas del segon estudi, l'anàlisi es va centrar en la relació dels conservats amb la malaltia de la diabetis tipus 2. En aquest es va determinar que l'àcid acètic, el nitrit de sodi, l'acetat de sodi, el sorbat de potassi i el metabisulfit de potassi augmenten el risc de l'aparició de la diabetis tipus 2.