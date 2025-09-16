Com reduir el consum de sal sense perdre sabor

La sal és per la majoria, un element imprescindible a l'hora de menjar. Quan un està acostumat a posar-li sal a tot, és molt complicat fer-se enrere, perquè actua com un potenciador de sabor. Ara bé, és ben sabut que un excés de sal pot provocar una pujada de la tensió o problemes renals. Per això aquí teniu diversos consells sobre com reduir el consum de sal als vostres plats sense perdre sabor.
Primerament, és important matisar que el gust per la sal és un hàbit adquirit que es pot modificar i educar per aconseguir que disminueixi. Això significa que a mesura que es redueix el consum de sal, també ho fan les nostres ganes de menjar aliments salats.
Per a molts, el millor substitut de la sal són les espècies i herbes. La majoria contenen olis essencials i compostos aromàtics que potencien la percepció del sabor, i a banda, algunes tenen propietats antioxidants, antiinflamatòries o digestives. Moltes persones opten pel pebre, però es pot utilitzar qualsevol altra espècie com per exemple, la cúrcuma, el gingebre, l’all o l’orenga.
Una altra opció són els àcids i els cítrics: Un toc de suc de llimona, llima o taronja al final de la cocció pot marcar la diferència. Vinagres com el de poma, el de vi o el balsàmic donen un toc de frescor i realcen el sabor de tota mena de plats.
I aliments a banda, hi ha tècniques de cuina que també poden ajudar a oblidar la sal. Sobretot a partir de la calor i el vapor. Bullir verdures és la millor manera de fer que necessitin menys sal, però a banda, torrar espècies a la paella, segellar carns o peixos i deixar reposar els guisats potencia el sabor natural dels ingredients. La calor fa meravelles!