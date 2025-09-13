La salut intestinal pot estar afectant la teva esquena, segons els experts

Diversos experts fan divulgació sobre la relació del nostre cos amb l'alimentació i de la relació entre els diversos òrgans, si un falla, l'altre es veu ressentit. La relació entre la salut intestinal i el dolor d’esquena pot semblar, a primera vista, un sense sentit, però no ho és. Diversos estudis han demostrat que aquests dos àmbits del nostre organisme tenen més punts en comú del que podríem imaginar.
A Espanya, més del 80% de la població pateix lumbàlgia en algun moment de la seva vida, i aquesta afecció és el segon problema crònic més freqüent, segons la Societat Valenciana de Reumatologia. Davant d’aquesta realitat, cal preguntar-se: quin paper hi té la salut intestinal?
En aquest sentit, una investigació publicada a la revista Clinical Journal of Pain pels doctors Michelle D. Smith, Ana Russell i Paul W. Hodges aporta algunes respostes. L’estudi, titulat "Com de comú és el dolor d’esquena en dones amb problemes gastrointestinals?", assenyala diversos factors que expliquen aquesta connexió.
D’una banda, es parla de la convergència viscerosomàtica, és a dir, quan el cervell interpreta dolors interns com si fossin externs. D’altra banda, es destaca una percepció alterada del dolor i, finalment, la càrrega que pot patir la columna arran dels esforços durant la defecació.
Què és exactament el dolor d’esquena?
Segons el portal mèdic MedlinePlus, es tracta d’una de les molèsties més habituals, que arriba a afectar vuit de cada deu persones al llarg de la vida. Aquest dolor pot variar des d’una sensació persistent i apagada fins a punxades agudes i intenses. Els experts adverteixen que, si el dolor no desapareix en un termini de tres dies, cal consultar un metge. A més, remarquen que quedar-se al llit no és una bona solució: en comptes de millorar la situació, pot empitjorar-la.
Pel que fa a la investigació sobre la relació entre intestí i esquena, es va fer amb més de 38.000 dones de diferents edats. Els resultats van ser clars: com més problemes intestinals, més probabilitats de patir lumbàlgia. De fet, les dones amb dos o tres símptomes gastrointestinals reconeixien patir sovint dolor d’esquena.
Què cal menjar per evitar-ho?
A més, altres especialistes han assenyalat que l’alimentació té un paper fonamental en aquest vincle. Per exemple, des de la Clínica NeuroCS, els doctors Juan Martino i David Mato expliquen que una dieta rica en aliments processats perjudica la salut intestinal i pot acabar provocant dolors a l’esquena. Així mateix, apunten que el consum d’aliments proinflamatoris és un factor de risc. Per això, recomanen incorporar productes com la fruita, les verdures o els peixos amb omega-3, que tenen propietats antiinflamatòries.
Finalment, cal destacar que patologies com la Síndrome de l’Intestí Irritable (SII), cada cop més freqüent entre la població jove, també poden desencadenar molèsties a l’esquena a causa de la inflamació i els espasmes que provoca.
Caminar, clau per reduir el dolor
Per sort, hi ha hàbits senzills que poden ajudar a alleujar el dolor lumbar. Entre ells, caminar es considera una de les millors opcions, ja que és una activitat fàcil, accessible i amb beneficis demostrats. Diversos estudis suggereixen que dedicar entre 101 i 124 minuts al dia a caminar pot contribuir significativament a reduir la lumbàlgia i millorar la qualitat de vida.