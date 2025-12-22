«A les vacances és més probable que ens posem malalts»: l'explicació segons un especialista en neurociència

Segur que t'has trobat en aquesta situació alguna vegada: arriba el moment de descansar de la feina i agafar vacances i, el primer dia, et poses malalt. No et preocupis perquè no és que t'acompanyi la mala sort només a tu, aquesta situació té una explicació científica que et deixarà més tranquil. Un refredat, un virus de la panxa o que et comenci a fer mal una part del cos pot arruïnar les teves vacances si tenies alguna sortida planejada, però no et passa només a tu, sinó que és un símptoma del cansament acumulat que també li passa a molta altra gent.
Així ho explica Diego Redolar, investigador en psicologia i neurociència, en una entrevista amb RAC1 en què ofereix les claus per entendre per què quan entrem en períodes de descans el nostre cos decideix posar-se malalt.
No és mala sort, és una reacció natural
Redolar explica que el cos humà està dissenyat per respondre a situacions d’alerta amb un gran desplegament d’energia. "Arran d'una situació de perill és normal que en surtis ferit, i el que necessitem és que el nostre sistema es recuperi al més aviat possible, i per això el sistema immunitari augmenta l'efectivitat", descriu el doctor en neurociència sobre la despesa d'energia que fa el nostre cos quan ens trobem en períodes de molta feina o estrès, que el nostre cos interpreta com a "perill o amenaces".
Per aquest motiu, l’organisme activa mecanismes de defensa que inclouen, de manera temporal, un reforç del sistema immunitari. Jornades llargues, pressió constant i manca de descans mantenen activada aquesta resposta durant massa temps. "La resposta d'estrès a llarg termini fa justament el contrari: deprimeix el sistema immunitari", explica Redolar al seu llibre El cerebro estresado (Editorial UOC).
És just quan abaixem el ritme, és a dir, quan comencem les vacances o després d’un període molt exigent d'estrès, quan aquest efecte es fa més evident. El cos aprofita el moment de calma per desconnectar també les defenses. "L'organisme comença a alliberar cortisol, que provoca una depressió del sistema immunitari", descriu Redolar, fet que farà que es tingui més probabilitat de tenir qualsevol malaltia.
És per això que aturar i descansar durant períodes de molta exigència a la feina és tan important, perquè el nostre cos pot funcionar com una olla de pressió, que a mesura que més pressió va acumulant, després pot explotar i patirem les conseqüències en el nostre organisme just quan arribem a les vacances.