El metge més viral del Regne Unit recomana un aliment per viure més temps i prevenir malalties

El doctor Karan Rajan és un dels metges més virals d'internet pel carisma i la gran presència en diversos pòdcasts i espais a les xarxes socials. Els seus consells de salut i alimentació arriben a milions de persones i mai deixen indiferent una audiència que ja espera la pauta següent.
Ara, en una intervenció a The Dhru Purohit Show, ha compartit quin tipus d'aliment considera indispensable en una dieta per augmentar l'esperança de vida i prevenir malalties. Concretament, ha subratllat que millora la salut intestinal, l'hepàtica, la cerebral i la cardíaca. "No la necessites per viure, però sí per allargar el temps de vida", ha reflexionat.
Rajan es refereix a la fibra i assenyala que són essencials per la producció d'àcids grassos de cadena curta o volàtils, que aporten beneficis múltiples com que són desinflamatoris i milloren el perfil metabòlic i sanguini. Per obtenir-ne, convé menjar verdures com el bròcoli i el moniato, fruites com la poma, cereals integrals com l'avena i llegums com les mongetes i les llenties.
Altres aliments que aporten fibra
Els fruits secs en general contenen proteïnes i fibra que ajuden a enfortir els músculs. Les ametlles, per exemple, són riques en calci, ferro, magnesi, potassi, fibra, vitamines B1, B2, B3 o àcid fòlic. Les nous també són un dels fruits secs més rics en fibra, amb aproximadament 6-7 g per cada 100 g. A més, aporten àcids grassos, omega-3, antioxidants i fitosterols, que contribueixen a reduir el colesterol.
Determinades fruites destaquen pel seu alt contingut en fibra soluble, que ajuda a regular el colesterol i el sucre a la sang. El coco és una de les fruites amb més fibra: uns 9 g per cada 100 g, tot i que també conté greixos saludables. La nespra ajuda a millorar el trànsit intestinal, i els gerds i les mores aporten entre 5 i 7 g de fibra per 100 g, i a més són rics en antioxidants i vitamina C.