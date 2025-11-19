Una nutricionista trenca l'estigma d'un dels plats més populars del món: «Pot ser una bona improvisació»

És per tothom sabut que una correcta alimentació és clau per mantenir un cos i una ment sana. Tot i això, la rutina, les presses i la dificultat per fer-se amb aliments ecològics sigui per la distància o pel seu preu, fa que sovint es tracti l'alimentació com un simple tràmit, quan realment és transcendental.
En el pòdcast Respostes que alimenten de Rac1 es parla de tot allò relacionat amb la salut i la nutrició amb la finalitat d'ampliar els coneixements i millorar la manera amb la qual ens alimentem. En un dels darrers capítols es tracta sobre la paradoxa de portar una bona alimentació quan no hi ha temps per menjar mentre es treballa.
Molts treballadors no tenen temps per menjar
Des de Respostes que alimenten indiquen que més de la meitat de treballadors de l'Estat no tenen temps per menjar de forma saludable i que un de cada quatre treballadors improvisen cada dia el que mengen. Tot plegat fa que seguir una dieta equilibrada sigui més difícil i conseqüentment es tingui una pitjor salut física i mental.
La doctora Magda Carlas ha indicat en un dels últims capítols algunes alternatives i els seus pros i contres per tal de portar de la millor manera l'escassetat de temps i trobar solucionar per solucionar-ho i àpats amb uns mínims de qualitat.
L'entrepà, millor opció del que sovint es creu
L'entrepà és una molt bona solució, tot i que sovint es pensi el contrari, indica la doctora. La clau està a triar de manera correcta el pa perquè sigui de bona qualitat i és molt millor si inclou algun ingredient vegetal. A més, la doctora assenyala que una bona praxi és fer-lo a casa i portar-lo preparat a la feina perquè així "saps el que hi ha i quina és la quantitat", assegura.
Una altra alternativa si no es té gaire temps per menjar o per preparar-lo és comprar un plat fet. En la mateixa direcció que enfocava la tria d'un entrepà, cal fixar-se en la qualitat dels ingredients i també on s'obté. Ja que no és el mateix fer-se amb un plat preparat d'un supermercat o fet en una indústria que comprar-lo al mercat, el qual garanteix que sigui fet pel mateix paradista o de comerç pròxim, el que farà que hi hagi menys additius i conservants en el menjar.
Hi ha vegades que no hi ha altra opció que anar al supermercat del costat de casa o de la feina per comprar alguna cosa per dinar. Per això, la doctora Carlas recomana fixar-se bé en l'etiqueta i prioritzar els aliments poc processats com la fruita, fruita seca o els iogurts.
També, en el cas extrem de no tenir temps, l'experta recomana beure aigua abans de d'alimentar-se a base de qualsevol snack ràpid, ja que l'aigua pot omplir la panxa i ajuda a esperar una mica més per dinar.