Sis aliments ideals per anar de ventre segons els experts

El restrenyiment és un problema molt comú entre la ciutadania que es produeix, segons els experts, quan es fan menys de tres deposicions setmanals o quan són difícils d’expulsar. Si el trastorn persisteix més de tres mesos o hi ha canvis en el ritme intestinal, els especialistes recomanen consultar un metge. Però, per als casos lleus, segons ha avançat el New York Times, hi ha una sèrie de trucs que poden ajudar a revertir-ho.
Una de les claus està en la fibra dels aliments, una propietat que la majoria de persones en consumeixen menys del que està recomanat. Els nutricionistes recorden que cal combinar fibra soluble, que facilita el trànsit, amb fibra insoluble, que aporta volum i empeny el contingut intestinal. L’augment, per anar bé, ha de ser gradual i sempre acompanyat d’una bona hidratació per evitar gasos o molèsties.
Entre els aliments més efectius, els especialistes destaquen la col arrissada, una verdura de fulla verda que accelera el pas intestinal, i la civada, quatre grams de fibra per ració, que afavoreix un trànsit suau i sostingut. A més, aquest cereal intensifica l'efecte si es combina amb mores i llavor de lli. Les fruites també poden ser bons aliats en aquest sentit, el New York Times en destaca tres.
La poma, que conté gairebé cinc grams de fibra per peça i és rica en pectina, que regula el trànsit. El kiwi, en concret es recomana prendre'n dos al dia, segons indiquen els estudis clínics, poden incrementar de manera notable les deposicions. Finalment, també hi ha les prunes seques que aporten fibra i sorbitol, un sucre amb efecte laxant natural.
El cafè també pot ser eficaç, tot i tenir poca fibra, estimula el còlon en pocs minuts, tant en la versió amb cafeïna com en la descafeïnada. Tot plegat, però, s'ha de procurar introduir a la rutina quotidiana amb una hidratació adequada i petits hàbits que poden ser claus per mantenir un ritme intestinal saludable.