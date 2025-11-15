El motiu real pel qual apareixen les llagues a la boca, segons un infermer

Hi ha persones que són més propenses que d'altres a tenir aftes o llagues a la boca i d'altres que menys. Però, per què surten? L'infermer i divulgador a les xarxes Jorge Ángel explica que, en la majoria dels casos, apareixen "per estrès o per una deterioració del sistema immunitari". De fet, segons dades d'un estudi internacional de salut mental del Grup AXA, un 59% de les persones de l'estat espanyol assegura que pateix problemes d'estrès.
Què són les aftes?
Les aftes, també anomenades úlceres aftoses, són petites lesions obertes que apareixen a l’interior de la boca, habitualment a la llengua, galtes o llavis. Jorge Ángel assegura que "no són contagioses". Segons el Mayo Clinic, tampoc estan relacionades amb l’herpes labial, ja que no les causa cap virus. Solen començar com una taca vermella i evolucionen cap a una úlcera rodona, d’aspecte blanquinós o groguenc. Tot i que són benignes, acostumen a ser doloroses, sobretot a l'hora de menjar o parlar i acostumen a curar-se per si soles en 7-14 dies.
Causes i símptomes
Com assenyala l'infermer divulgador, augmenta el risc d'aparició el fet de patir estrès i cansament. També poden afectar canvis hormonals i deficiències de vitamina B12, ferro o folat. Abans que aparegui la lesió, és freqüent notar formigueig o cremor local. Els símptomes més habituals són el dolor intens, sobretot en menjar, i l'aparició d'una úlcera petita.
Com tractar-les
L'infermer Jorge Ángel aprofita el vídeo per donar algun consell sobre com tractar les aftes i alleugerir el dolor. Fent referència a un vídeo d'una noia que s'aplica sal directament a sobre la llaga, explica que fer-ho així pot ser "bastant dolorós" i que ell recomana fer una "esbandida bucal d'aigua i sal". També es poden fer "amb camamilla o algun producte preparat". Tot i això, assegura que "normalment, es curen per si soles".
En la mateixa línia, altres remeis casolans recomanats per Medical News Today són:
- Aplicar una mica de gel. Cal que estigui, però, una mica desfet abans.
- Utilitzar un raspall de dents suau per evitar una major irritació de les aftes. També cal tenir cura de la higiene bucal perquè les llagues no s'infectin.
- Evitar les menjades àcides, salades i picants, ja que també poden irritar-les. En la mateixa línia, és millor no beure calent ni menjar pa torrat.
- Aplicar directament gel d'àloe vera per reduir el dolor i la inflamació.