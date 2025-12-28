«Gener Sec», el repte que genera millores físiques i mentals: «Permet fer una pausa i reflexionar»

Ja s'acaba l'any i en comença un altre, i amb aquest, milers de persones es proposen només metes i fites per aconseguir. Els més típics són anar al gimnàs, deixar de fumar, veure més la família o estalviar per aconseguir quelcom material. Però i si un dels propòsits dels nou anys fos deixar de beure alcohol durant un mes...? Només l'abstinència durant el mes de gener provoca canvis transcendentals en el cos.
En una investigació realitzada per l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Brown han realitzat 16 estudis sobre el popular repte -i propòsit- de passar un mes sense beure alcohol, conegut com el "Gener Sec", amb la finalitat de contrarestar els excessos nadalencs.
Les millores de deixar de beure alcohol
Amb més de 150.000 participants, la investigació va descobrir que fins i tot una breu pausa en la ingesta de l'alcohol pot generar beneficis i millores tant físiques com psicològiques. Els participants que van deixar de banda l'alcohol van notar una millora de la son, un millor estat d'ànim, pèrdua de pes i fins i tot una millora de la funció hepàtica i una pressió arterial més saludable. A més també es concentrava i tenien més energia que abans d'assolir el repte.
"L'esforç condueix a una moderació sostinguda: la majoria dels participants continuen bevent menys alcohol en lloc de d'augmentar el consum posteriorment", afirma l'autora principal de l'estudi, Megan Strowger. "En general, participar en el 'Gener Sec' permet a les persones fer una pausa, reflexionar i repensar la seva relació amb l'alcohol, incloent-hi com afecta la seva vida social, salut mental i salut física", afegeix.
Els riscos de beure alcohol
El consum d'alcohol regular pot tenir efectes adversos a llarg termini en diversos òrgans del cos. Els estudis han demostrat que una ingesta continuada d'alcohol pot afectar la salut hepàtica, provocant malalties com la cirrosi, a més de contribuir a la deterioració cerebral i a la hipertensió. A més, el consum d'alcohol pot augmentar el risc de guanyar pes, fet que al seu torn pot conduir a problemes com l'obesitat, la diabetis i malalties cardiovasculars.
A banda, si el consum és més regular, l'alcohol pot causar més de 200 malalties, lesions i altres problemes de salut diferents, com ara malalties del fetge, càncer i malalties del cor. Beure alcohol també pot provocar problemes de salut mental i addicció. De fet, cada any moren 3 milions de persones arreu del món a conseqüència del consum d'alcohol. Això representa el 5,3% de totes les morts.