L’impacte del consum d'alcohol moderat en la salut a llarg termini

És coneguda la frase que una copa de vi al dia és bona per la salut. Però és un mite o una realitat? I el consum de cervesa? És realment perjudicial beure quantitats moderades de begudes alcohòliques? Quines conseqüències pot tenir pel cos a llarg termini?
Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), els homes no haurien de consumir més de dues begudes alcohòliques al dia, mentre que les dones haurien de limitar-se a una sola beguda. Aquesta pauta es considera una indicació de consum moderat.
El consum d'alcohol regular pot tenir efectes adversos a llarg termini en diversos òrgans del cos. Els estudis han demostrat que una ingesta continuada d'alcohol pot afectar la salut hepàtica, provocant malalties com la cirrosi, a més de contribuir a la deterioració cerebral i a la hipertensió. A més, el consum d'alcohol pot augmentar el risc de guanyar pes, fet que al seu torn pot conduir a problemes com l'obesitat, la diabetis i malalties cardiovasculars.
A banda, si el consum és més regular, l'alcohol pot causar més de 200 malalties, lesions i altres problemes de salut diferents, com ara malalties del fetge, càncer i malalties del cor. Beure alcohol també pot provocar problemes de salut mental i addicció. De fet, cada any moren 3 milions de persones arreu del món a conseqüència del consum d'alcohol. Això representa el 5,3% de totes les morts.
Com fer-hi front
A banda de l'autocontrol personal, en l'àmbit estatal també es pot frenar el consum de l'alcohol a partir d'un seguit de mesures. El cas és que Catalunya té unes regulacions poc estrictes en comparació amb altres països del món. Al Canadà, per exemple, els nivells de consum d'alcohol de baix risc s'estableixen en 10-20 grams d'alcohol per setmana. Aquesta xifra és 7 vegades menor que el consum recomanat a Espanya.
També s'estan promovent altres mesures preventives en països europeus. A Irlanda, per exemple, s'ha llançat un reglament sobre l'etiquetatge de begudes alcohòliques. Es proposa afegir advertències a l'etiqueta de les begudes alcohòliques indicant els riscos per a la salut. Una cosa similar al que ja es va fer amb el tabac fa anys.