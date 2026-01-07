Aquests són els trucs d'Ordenatriz per combatre el fred: «Barats i eficients»

Catalunya travessa un episodi de fred polar que ha fet que es veiés nevar a cotes de zero metres. Davant aquesta gelor qualsevol remei és bo, i si és econòmic millor que millor. Molta gent treu la calculadora per temptejar fins on es pot enfilar la factura de la llum si encén la calefacció, i per això cal estar atent a qualsevol solució que pugui fer que l'estada a casa sigui més confortable i càlida.
En aquest cas, Begoña, coneguda com l'Ordenatriz a xarxes ha exposat alguns dels consells més eficaços i més barats per deixar el fred fora de casa. Sota el perfil de @La_Ordenatriz, amb 2 milions de seguidors, explica consells per la llar: des de consells de neteja fins com ordenar de manera més eficient. Begoña, a més de penjar aquests vídeos a les xarxes també col·labora amb alguns mitjans, el darrer ha estat al programa de Sonsoles Ónega d'Antena3 per mostrar els senzills trucs que eviten que es coli el fred dins de casa.
Consells eficients i econòmics
En primer lloc, explica que sovint el radiador després escalfor cap a direccions on resulta ineficient, per aquesta raó indica que col·locar folrar de paper d'alumini la part de la paret on es troba el radiador és una molt bona idea. La paret sovint és freda i situant-li sobre el paper d'alumini fa que el fred no penetri i l'escalfor del radiador reboti cap a l'habitacle. Ella i els allà presents reconeixen que no queda gaire estètic, però posa èmfasi que és molt fàcil de posar i treure: "Només cal enganxar-ho amb doble cara o cel·lo", assegura.
Un altre truc que tampoc garanteix de gaire "glamour", però si d'efectivitat és col·locar paper de plàstic de les bombolles d'aire, el que sovint s'utilitza per embalar productes delicats. Es tracta de polvoritzar una mica d'aigua als vidres perquè s'enganxi el plàstic, que s'ha d'enganxar per la cara de les bombolles d'aire. L'experta en trucs de la llar explica que això serveix per retenir el fred fora de casa, ja que fan que no es condensi tanta humitat als vidres.
Escalfar la casa... i el cos
El següent truc no es basa a mantenir el fred fora, sinó en escalfar el cos. Només cal arròs, mill i alguna cosa modulable (com per exemple un mitjó) que s'hi pugui ficar dins els dos ingredients. Es tracta d'una espècie d'estora però més econòmica i sense cables. Cal posar l'arròs i el mill dins i escalfar-lo durant uns minuts al microones per posteriorment col·locar el mitjó o el recipient que s'hagi escollit a alguna zona on es nota més fred com als peus, al clatell o a la lumbar o simplement sobre les cames si s'està estirat al sofà.
Aliments que escalfen l'organisme
Però les opcions no només són aquestes, ja que l'alimentació també pot ser fonamental per no passar fred. Un aliment fonamental a l'hivern i la tardor, es recomana menjar mongetes azuki, tempeh i natto (dos fermentats de la soja). En la mateixa línia, els fruits secs són molt calòrics i, per tant, escalfen l'organisme. Els millors de l'època són les ametlles, les avellanes, les nous i festucs.