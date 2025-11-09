Si tens aire condicionat aquest truc et permetrà estalviar i no passar fred a l'hivern

Amb la tardor ben entrada i l'hivern a tocar les temperatures han baixat i ja no es pot sortir al carrer amb només una dessuadora ni es pot estar a casa només amb el pijama. Per a aquelles persones que viuen en pisos on tenen la sort de tenir calefacció, ja va sent hora d'engegar-la per calfar la llar. Per la resta de gent que, potser pateix més la calor i va decidir instal·lar l'aire condicionat pels calorosos estius, també hi ha una manera de no passar fred sense necessitat de compra un calefactor o instal·lar radiadors.
La majoria d'aires condicionats tenen un botó al comandament que duran l'estiu no s'utilitza i, normalment passa desapercebut, però és la clau per engegar el "mode calor" dels aires condicionats amb el benefici que gastarà molt menys i, per tant, la teva factura de llum a final de mes no serà tan elevada com amb una calefacció instal·lada.
La funció oculta de l'aire condicionat
La majoria d'aires condicionats moderns incorporen una funció molt útil per a quan arriba el fred, aquesta és el "mode calefacció" o "mode calor", que permet calfar la llar i gasta molt menys. Aquesta funció treballa amb la bomba de calor de l'aparell i és la millor opció quan el que vols és fred a l'estiu i calor a l'hivern.
El seu funcionament és molt diferent dels calefactors convencionals, ja que en compte de generar calor, aprofita l’energia tèrmica de l’aire exterior i la transfereix cap a l’interior de l’habitatge permetent que l'aire calent circuli per l'habitació i arribi a tots els racons.
Com programar-la?
És molt fàcil, però primer t'has d'assegurar que el teu aparell disposi d'aquesta funció mirant el comandament, on hauria d'haver-hi una icona d'un sol en cas que el teu aire condicionat incorpori aquesta funció de calor. Si no t'aclareixes, pots consultar el manual o l’etiqueta energètica, en què apareixerà "heat pump" o "BdC" en cas que sí que la tingui.
Per activar-la, només cal prémer al comandament el botó de la icona de sol que engega el mode calor o “heat”. Els tècnics recomanen mantenir la temperatura entre 20 °C i 22 °C, una franja que garanteix benestar sense incrementar innecessàriament el consum elèctric.
Estalvi energètic i rendiment
Aquesta manera d’aprofitar la calor és molt més eficient que els calefactors normals, ja que per cada kWh d’electricitat que consumeix, la bomba pot produir entre tres i cinc kWh de calor útil. En canvi, amb la calefacció es necessita la mateixa quantitat d’energia per generar només un kWh de calor.
Segons dades de Repsol, el mode calefacció pot consumir entre 0,8 i 2 kWh per hora, el que equival a 20 o 50 euros mensuals en la factura de la llum si s’utilitza diàriament. La diferència amb la calefacció és de 10 euros més al mes, ja que la despesa seria d'entre 40 i 50 euros. Així doncs, la bomba de calor pot representar un estalvi notable i un ús més sostenible de l’energia per afrontar els hiverns i les temperatures baixes.