Deu trucs per estalviar amb la calefacció aquest hivern

Amb l'arribada de la tardor, també arriben les baixades de temperatures i augmenten les ganes d'estar a casa per no passar fred. Les estones de mirar pel·lícules, preparar menjars al forn o simplement llegir, són moments que transmeten una sensació especial de tranquil·litat i comoditat. Però, com en gairebé tot, hi ha una doble cara de la moneda: les factures. Estar més hores a casa i encendre la calefacció comporta un major cost energètic, però hi ha diferents maneres de fer que les empreses d'energia no s'emportin una gran pessigada dels nostres diners.
Adaptar la vestimenta, no la calefacció
En primer lloc, és important mantenir una temperatura en un nivell confortable, però a la vegada eficient: la clau es troba en l'equilibri. Cal tenir en compte que cada grau de més incrementa un 7-8% del consum i viceversa, per tant val més la pena mantenir una temperatura relativament baixa, però constant i adaptar la nostra vestimenta dins de casa per a no passar fred i estar còmodes, però no anar augmentant i disminuint la calefacció contínuament.
A la nit més val tapar-se
Concretament, durant la nit es recomana que la temperatura es mantingui vora els 15 graus, al cap i a la fi, mentre es dorm, si s'utilitzen nòrdics i mantes, no cal tenir una alta temperatura en l'ambient. A part, s'aconsella dormir en ambient més fresc que càlids. A més, la calefacció i la seva escalfor assequen l'ambient i això pot provocar raspera a les nits. Per altra banda, durant el dia es recomana que la calefacció no superi els 20-21 graus.
Inversió a llarg termini
Una acció feixuga i que pot resultar costosa, però que a la llarga acaba sortint a compte és la de comprovar com de ben segellades estan les portes i finestres. És molt important intentar tenir un pis el màxim d'hermètic possible, tant perquè no s'escapi la calor interior, com que no entri el fred de l'exterior. A més, sovint quan hi ha alguna fuita a través de finestres o portes es tracta d'un corrent en què si se'n descobreix una es pot notar la quantitat d'aire fresc que entra del carrer a casa.
Parets i sostres aïllants, clau en la reducció de la factura
En la mateixa direcció, és molt important tenir materials que aïllin de les temperatures exteriors, s'agraeix tant a l'hivern com a l'estiu. Sovint se sol posar atenció a les parets i sostres i segons informen alguns experts, aïllar de manera correcta l'habitacle permet reduir la càrrega de sobre el sistema de calefacció de fins a un 20%.
No taponar les fonts de calor
Per altra banda, també es recomana no tapar els radiadors. Hi ha cop que perquè s'eixugui la roba de manera més ràpida es col·loca sobre els radiadors i això és un error, des del punt de vista d'eficiència energètica. Situar objectes sobre els radiadors tapona l'escalfor i fa que no s'escampi per l'habitacle. Per altra banda, també es recomana utilitzar panells que facin rebotar l'escalfor. Per exemple si se situen darrere els radiadors, enganxats a la paret, farà que part d'aquesta escalfor que seria absorbida per la paret, reboti i es dirigeixi a altres parts de la casa.