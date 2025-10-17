Els supermercats més cars i més barats, segons l'OCU

El cistell de la compra cada vegada costa més d'omplir: els productes no paren d'encarir-se. Concretament, els productes frescos han pujat un 7% en un any, segons els estudis que realitza l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Tot i això, des de l'entitat asseguren que depenent del lloc de compra es pot estalviar fins a 1.132 euros a l'any de mitjana.
Per dur a terme l'estudi l'OCU compara l'evolució del cost de quatre cistelles de la compra: la "cistella OCU", "cistella fresca", "de marques" i l'"econòmica". L'entitat ha visitat centenars d'establiments la qual cosa ha permès calcular el nivell de preus de 183 ciutats espanyoles.
Cafè, xocolata, fruita i ous: els productes que més s'han encarit
En aquest quart any que es du a terme l'estudi, es confirma el continuo augment de preus. La "cistella OCU" ha pujat de mitjana un 3%, una xifra que se suma a la de 12,1%, 12,7% i 2,9% dels tres anys anteriors. De tots els articles de la cistella, 146 s'han encarit, mentre 90 han abaixat el preu. Aliments com el cafè, la xocolata, la fruita i els ous són els productes que més s'han encarit.
La pujada mitjana dels productes considerats de manera individual és d'un 2,5%, però la pujada no és homogènia en tota mena de productes. Els productes frescos han augmentat un 6,7%, especialment les fruites i verdures que s'enfilen un 8,2%.
Els supermercats més cars i els més barats
Els supermercats que més han apujat els preus respecte a l'any passat han estat Hipercor, Lidl i Supercor i els que menys ho han fet són Alcampo, Carrefour i Eroski. Per altra banda, pel que fa als preus dels productes frescos, Aldi ha pujat un 11,6% i Hipercor un 10% i són les dues cadenes alimentàries que més han apujat el cost d'una alimentació saludable.
Barcelona, una de les ciutats més cares d'Espanya
L'OCU en fer la investigació en diferents ciutats de l'Estat, pot saber quines són les diferències dels preus entre aquestes. De la mateixa manera que pot saber la diferència mitjana del cost que hi ha entre un supermercat més car o una altra de més barat.
En aquest sentit, determina que a Barcelona es pot estalviar fins a 1.800 euros anuals si es consumeix productes de les botigues més barates, en comparació de fer-ho de les més cares. Pel que fa a Tarragona, pot suposar una diferència de 1.400 euros; A Girona, 1.285 euros; A Lleida, de 885 euros.
Per altra banda, pel que fa al preu de la mateixa compra. Mentre a Barcelona costa 6.508 euros, a Girona val 6.442 euros; a Tarragona, 6.264 euros; a Lleida, 6.245 euros. I si es compara amb altres punts de l'estat espanyol, Barcelona és una de les ciutats més cares, destacablement per sobre de Madrid (6.275 euros).