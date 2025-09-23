Els trucs de l'OCU per estalviar fins a 40 euros al supermercat

Fer la compra de la setmana i que no surti per un ull de la cara, és el somni de molts, tot i que de vegades és d'allò més complicat aconseguir-ho. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) dona un seguit de consells per estalviar fins a quaranta euros.
El primer d'ells és fixar-se en la data de caducitat dels productes. Com més a prop sigui de vèncer, més barat serà el producte. A la majoria dels supermercats, quan falta un parell de dies perquè caduqui el producte, el descompte pot ser d'entre el 20% i el 50%.
Tot i el descompte, menjar-los és totalment segur i mantenen la mateixa qualitat microbiològica, sempre que es consumeixin dins el termini indicat. A més, aquest hàbit també té un impacte positiu: ajuda a reduir el malbaratament alimentari, ja que les cadenes prefereixen vendre els productes a baix cost abans que llençar-los.
Un altre consell de l'OCU, desconegut per la majoria, és fixar-se en els prestatges de dalt i de baix, evitant els del mig. El motiu està vinculat amb una estratègia de venda dels supermercats, que posen els productes més cars a l'altura dels ulls. Així, mirant per dalt i per sota hi ha l'opció de trobar productes més barats.
Finalment, l'OCU dona un parell de consells. El primer és fixar-se en els productes de marca blanca, que poden tenir un estalvi entre el 30 i el 40% respecte a primeres marques. El segon és fer la compra de frescos els dissabtes a la tarda. En aquesta franja, supermercats i peixateries acostumen a aplicar preus de liquidació per evitar quedar-se amb estoc, de manera que es poden aconseguir ofertes per sota del preu habitual.
Superaliment per a dones i infants
A les zones més caloroses de la Terra, als tròpics, està molt estès el consum d'un aliment molt ric en nutrients i que la primera investigació a gran escala sobre el seu consum ha determinat que es tracta del que es coneix com un superaliment. Tot i que aquesta terminologia no està acceptada en la literatura científica, serveix per fer referència a aquells aliments complexos que aporten múltiples beneficis per a la salut i, en aquest cas concret, se li suma el fet que és barat i accessible.
Es tracta del peix sec, un aliment assequible i de fàcil accés als tròpics especialment important en la dieta dels qui viuen a llars pobres i a prop de costes o centres urbans. Després d'analitzar 19 espècies de peixos, inclosos peixos d'aigua dolça dels Grans Llacs, com la sardina del llac Victòria, i espècies marines d'Àfrica occidental, inclosa la sardinella de Madeira, i de l'oceà Índic, com el peix conill; l'anàlisi va revelar que el processament del peix mitjançant l'assecament al sol i fumat concentra els nutrients essencials en porcions més petites i estables, de manera que totes les formes de peix sec tenen una major densitat de nutrients que el peix fresc, per a mides de porcions equivalents i especialment pel que fa als minerals clau.