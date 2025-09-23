El superaliment barat recomanat per a dones i infants com una gran font de nutrients, segons un nou estudi

A les zones més caloroses de la Terra, als tròpics, està molt estès el consum d'un aliment molt ric en nutrients i que la primera investigació a gran escala sobre el seu consum ha determinat que es tracta del que es coneix com un superaliment. Tot i que aquesta terminologia no està acceptada en la literatura científica, serveix per fer referència a aquells aliments complexos que aporten múltiples beneficis per a la salut i, en aquest cas concret, se li suma el fet que és barat i accessible.
Per això és tan consumit a l'Àfrica oriental i occidental, així com a l'Oceà Índic. Sovint es produeix en petites peixeteries i se sol comercialitzar de manera informal, per la qual cosa fins ara se sabia poc sobre la seva àmplia producció, consum i fins i tot sobre el seu valor nutritiu. Fins ara, perquè un equip internacional d'investigadors dirigit per acadèmics de la Universitat de Lancaster (Regne Unit) ha proporcionat evidència científica que aquest aliment contribueix significativament a la ingesta recomanada de nutrients per a nens petits i dones, tal com recull l'estudi publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences.
Es tracta del peix sec, un aliment assequible i de fàcil accés als tròpics especialment important en la dieta dels qui viuen a llars pobres i a prop de costes o centres urbans. Després d'analitzar 19 espècies de peixos, inclosos peixos d'aigua dolça dels Grans Llacs, com la sardina del llac Victòria, i espècies marines d'Àfrica occidental, inclosa la sardinella de Madeira, i de l'oceà Índic, com el peix conill; l'anàlisi va revelar que el processament del peix mitjançant l'assecament al sol i fumat concentra els nutrients essencials en porcions més petites i estables, de manera que totes les formes de peix sec tenen una major densitat de nutrients que el peix fresc, per a mides de porcions equivalents i especialment pel que fa als minerals clau.
Això, segons els investigadors, reforça la importància de protegir les captures de peix per al consum local, en lloc de per als mercats internacionals. L'estudi revela que petites porcions de peix sec aporten més del 15% de la ingesta recomanada de múltiples nutrients dietètics essencials, inclosos calci, iode, ferro, seleni, zinc i vitamines B12 i D. "Fins ara, el paper i l'escala del peix sec en el suport a la seguretat alimentària i la nutrició sovint s'han subestimat i ocultat, cosa que limita la nostra comprensió de com contribueix a dietes saludables", ha explicat el doctor James Robinson, investigador de Leverhulme al Centre Ambiental de Lancaster de la Universitat de Lancaster.
"La prevalença generalitzada de peix sec altament nutritiu mostra que aquests aliments tenen un paper fonamental en la seguretat alimentària i la nutrició, en particular per a les poblacions vulnerables com les dones i els nens, les llars properes a les pesqueries i fins i tot en llocs allunyats", ha afegit. I és que el peix sec és ric en àcids grassos omega 3, iode i seleni, es podria polvoritzar i barrejar amb altres productes alimentaris per produir menjars altament nutritius per a nadons que es poden fer servir per tractar i prevenir la desnutrició. En aquest sentit, la doctora Rucha Karkarey, de la Universitat de Lancaster i coautora, conclou: "Pot compensar les deficiències de nutrients als mars estacionals. No obstant això, les comunitats necessiten mercats internacionals".