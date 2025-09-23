El paracetamol és perillós per a les embarassades com diu Trump?

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dilluns que les autoritats sanitàries nord-americanes recomanaran limitar el consum del paracetamol en dones embarassades perquè podria incrementar el risc que el nadó desenvolupi autisme. La decisió, que Trump considera "l'anunci mèdic més important de la història", es basa en una investigació feta des del departament de Salut del país. Les primeres reaccions a la notícia per part de la comunitat científica arreu del món no han tardat a desmentir l'afirmació de la Casa Blanca.
Acompanyat del secretari de Salut, Robert F. Kennedy, Trump ha advertit que l'Agència Nord-americana del Medicament -FDA, en les sigles en anglès- emetrà un avís mèdic sobre aquest risc durant els mesos de gestació i iniciarà una campanya de servei públic "per informar les famílies i protegir la salut pública". A més, s'afegirà un advertiment de seguretat a l'etiquetatge del fàrmac i es recomanarà un altre medicament que s'utilitza per al tractament de l'autisme. Segons el president nord-americà, les dones embarassades només haurien de consumir paracetamol "si no poden aguantar el dolor". Assegura que l'únic cas en què s'hauria de prendre aquest medicament és en "casos de febre extremadament alta".
Davant la decisió de la Casa Blanca, metges i experts de la salut han sortit a desmentir i a assegurar que no existeix cap efecte causal del paracetamol en l'autisme.
Crítiques de la comunitat científica
Monique Botha, professora associada de Psicologia Social i del Desenvolupament a la Universitat de Durham (Regne Unit), assegura que "no hi ha proves sòlides ni estudis convincents que suggereixin cap relació causal". De fet, afegeix que moltes investigacions "refuten aquesta correlació". La professora ho exemplifica amb un estudi suec que va analitzar 2,4 milions de naixements entre 1995 i 2019 que es basava en dades reals de germans. Explica que aquest "no va trobar cap relació entre l'exposició al paracetamol en l'úter i l'autisme, el dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) o la discapacitat intel·lectual posterior".
La professora apunta que el paracetamol és una opció "molt més segura" per a alleugerir el dolor que pràcticament qualsevol alternativa. En tot cas, l'experta assegura que aquestes afirmacions només porten a "l'alarmisme" i que això "impedirà que les dones accedeixin a l'atenció adequada durant l'embaràs".
D'altra banda, el president de la Societat Espanyola de Neurologia Pediàtrica (SENEP), Marcos Madruga, lamenta en declaracions a Europa Press que difondre missatges que no tenen una solidesa científica genera "una gran alarma i un gran problema entre la població". Malgrat que afirma que sí que hi ha publicacions on s'exposa aquesta possible relació entre l'ús del paracetamol durant l'embaràs i l'autisme, n'hi ha moltes d'altres que ho refusen.
Pel que fa a la recomanació de la leucovorina com a tractament per a l'autisme que també es farà des del govern dels Estats Units, l'experta Botha creu que encara falta més investigació. "Les proves disponibles en aquests moments són excepcionalment provisionals i no es consideren sòlides". A més, assegura que, avui dia, "encara que els medicaments poden ajudar en aspectes molt específics [de la malaltia], no existeix cap fàrmac o tractament que curi o elimini activament l'autisme".
El fabricant del paracetamol als EUA
L'empresa que s'encarrega de fabricar el tylenol -així s'anomena la marca principal de paracetamol als Estats Units-, Kenvue, ha assegurat aquest passat diumenge en declaracions a la cadena CNN que aquest fàrmac "és l'analgèsic més segur per a les embarassades" i afegeixen que el poden consumir "sempre que el necessiten i durant tot l'embaràs". A més, apunten que si no el prenen quan ho necessiten "s'enfronten a alternatives perilloses: patir afectacions com la febre, potencialment perjudicials tant per a la mare com per al nadó".
Efectes secundaris del paracetamol sobre el fetus
El doctor Miguel Ángel Herraiz, cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital San Carlos de Madrid, explica que sí que és cert que el consum del paracetamol pot tenir algun efecte secundari sobre el fetus. Entre d'altres, poden provocar asma i al·lèrgies, tot i que la influència és directament proporcional a la dosi i als trimestres de l'embaràs en què es prengui. D'altra banda, s'ha observat que el consum del paracetamol durant més de quatre setmanes podria augmentar el risc del descens dels testicles del fetus -la criptorquídia- en un nounat-.
Pel que fa al desenvolupament neurològic del nadó, el doctor Herraiz suggereix que prendre paracetamol durant més de 28 dies a l'embaràs sí que podria augmentar el risc de problemes motors i d’hiperactivitat en els infants, mentre que un ús inferior a aquest temps gairebé no mostra conseqüències. Tot i això, no queda clara la relació amb la dosi ni la gravetat clínica dels efectes, i per això no es pot concloure que sigui perillós de manera definitiva.