Amb la bellesa arriba la saviesa, però també poden aparèixer malalties o afectacions que perjudiquen la salut i no permeten gaudir plenament del temps lliure o dels éssers estimats. El més comú és el deteriorament cognitiu, el qual segueix una evolució lenta però gairebé imperdonable, i els seus efectes poden aparèixer de sobte. En molts casos la pèrdua d'agilitat mental es veu reflectida en petits errors quotidians.
Una de les principals causes d'aquest deteriorament és provocat per l'envelliment i desgast del lòbul frontal. Però tot i que l'envelliment sigui impossible d'aturar, detectar-los a temps pot suavitzar els efectes. El doctor Ben Perris, professor de cognició i neurociència cognitiva de la Universitat de Bournemouth, és expert i assenyala cinc senyals que permeten reconèixer quan hi ha un deteriorament.
Limitació de la capacitat de concentració
Un dels indicis que es vincula a la pèrdua de flexibilitat cognitiva, és a dir, a la pèrdua de la capacitat per fer més d'una tasca a la vegada o d'alternar-ne ràpidament sense perdre la concentració ni el fil de les accions. Un exemple és quan s'està fent qualsevol activitat i s'interromp per fer una altra com és anar a buscar un objecte a l'habitació, però de sobte, un com s'és davant de la porta de l'habitació no ens recordem que volíem fer.
Un altre senyal d'alerta és ometre paraules de manera reiterada. Tot i que algunes confusions poden ser normals donat el cansament, una alta freqüència en perdre el fil d'una conversa o empassar-se paraules a l'hora d'explicar d'anunciar una frase és un signe del deteriorament.
Intercanviar paraules
La confusió de paraules relacionades també és un dels principals senyals que alerten del deteriorament cognitiu. Per exemple, voler dir "forquilla" i dir "cullera" és una mostra clara que alguna cosa no rutlla bé. Per altra banda, oblidar-se les claus de casa o els llums del cotxe encesos pot ser un descuit puntual. El problema arriba quan el que és anecdòtic es torna en rutina. Un altre exemple que és més greu és perdre el rumb durant un recorregut clar, com per exemple anant a la feina, a fer la compra o dins d'una simple botiga.
Cinc aliments que cal limitar
- Ultraprocessats: rics en additius, greixos poc saludables i sucres industrials, substitueixen els nutrients essencials com les proteïnes i fibra. Són presents en productes com pizzes, patates fregides o refrescos ensucrats, i s’associen a pitjor rendiment cognitiu i malalties metabòliques.
- Fregits: les altes temperatures i els greixos saturats dificulten la circulació sanguínia, reduint l’aportació d’oxigen i nutrients al cervell.
- Excés de sucre: tot i que la glucosa és font d’energia cerebral, un consum elevat pot afectar la memòria i la concentració. L’OMS recomana no superar les sis culleradetes diàries.
- Edulcorants artificials: sovint són vistos com a opcions "lleugeres", poden afectar el cervell i, fins i tot, incrementar el risc d’ictus i problemes cardíacs si se’n consumeixen amb freqüència.
- Alcohol: el seu consum habitual, especialment combinat amb refrescos light, pot afavorir el deteriorament neuronal.