El factor de la vida amorosa que millora la salut cardíaca, segons un nou estudi

Quan una malaltia cardiovascular irromp a la vida d'una persona, obliga a canviar la rutina, els hàbits i la manera de cuidar-se, però també es transformen les converses, els silencis i la manera de fer front al dia a dia a casa. En aquest sentit, hi ha decisions petites que, tot i que passen desapercebudes, també influeixen en la recuperació.
A la Unió Europea, les malalties cardiovasculars són responsables d'un terç de totes les morts i del 20% de totes les morts abans dels 65 anys, mentre que són la principal causa de mort a tot el món. Durant anys, l'atenció mèdica ha posat el focus gairebé exclusivament en el pacient, el cos i la recuperació física. No obstant això, cada vegada més veus apunten que passa alguna cosa més en segon pla, la qual influeix en com es viu la malaltia i en com es travessa el procés de recuperació.
Ara, un nou estudi del de l'Institut de Cardiologia de la Universitat d'Ottawa, al Canadà, publicat al Canadian Journal of Cardiology destaca la necessitat de centrar-se en els factors emocionals i relacionals per millorar la recuperació i el benestar dels pacients cardíacs i les parelles. L'avaluació de l'efectivitat de les intervencions basades en parelles sobre factors de risc cardiovascular modificables, resultats cardíacs, salut mental i qualitat de la relació en adults mostra que el 77% dels estudis revisats informen millores quan s'inclou la parella del pacient en el tractament, amb evidència presentada tant per a resultats de salut cardíaca com mental.
Així, les relacions sòlides i de suport poden millorar la salut cardíaca dels pacients, per la qual cosa el treball insta a incloure les parelles en programes de rehabilitació cardíaca per promoure la salut cardíaca a llarg termini i la qualitat de vida dels dos membres de la parella. "Considerant la literatura consolidada, és sorprenent que tan pocs estudis s'hagin centrat en la qualitat de la relació en les intervencions", assenyala Heather E. Tulloch, de l'Institut de Cardiologia de la Universitat d'Ottawa, que apunta que, de vegades, les malalties cardíaques uneixen les parelles, però sovint representen un desafiament per a la relació i per a tots dos membres.
Descobreixen com reduir el risc d'infart i mort prematura a la meitat
A banda, una nova anàlisi internacional ha detectat per primera vegada un canvi que permet reduir el risc d'accidents cardiovasculars en un 50%. Concretament, s'ha demostrat que, quan les persones amb prediabetis normalitzen els nivells de glucosa en sang mitjançant canvis en l'estil de vida, el risc d'infart, insuficiència cardíaca i mort prematura es redueix a la meitat.
L'estudi de l'Hospital Universitari de Tubinga de Múnic i el Centre Alemany per a la Investigació de la Diabetis (DZD) publicat a The Lancet ha analitzat les dades a llarg termini de més de 2.400 persones amb prediabetis. Els resultats mostren que els qui aconsegueixen normalitzar la glucosa en sang tenen un risc significativament menor de morir de malaltia cardiovascular o de ser hospitalitzats per insuficiència cardíaca en comparació amb aquells que no ho feien. Fins i tot, quan ambdós grups perdien una quantitat similar de pes.