Descobreixen com reduir el risc d'infart i mort prematura a la meitat: «És un canvi de paradigma»

Milions de persones viuen amb nivells elevats de glucosa a la sang sense saber-ho. Es considera que pateixen prediabetis, una etapa primerenca que fins ara no tenia objectius de tractament clarament definits. A les persones amb prediabetis se'ls sol recomanar baixar de pes, ser més actives físicament i portar una dieta més saludable.
Aquests canvis a l'estil de vida són lògics, ja que milloren la condició física, el benestar i diversos factors de risc. No obstant això, hi ha el dubte de si també protegeixen el cor a llarg termini. Fins ara, cap programa d'estil de vida per a persones amb prediabetis ha demostrat una reducció sostinguda dels infarts, la insuficiència cardíaca o les morts cardiovasculars durant dècades, però una nova anàlisi internacional ha detectat per primera vegada un canvi que permet reduir aquest risc en un 50%.
Per primera vegada, s'ha demostrat que, quan les persones amb prediabetis normalitzen els nivells de glucosa en sang mitjançant canvis en l'estil de vida, el risc d'infart, insuficiència cardíaca i mort prematura es redueix a la meitat. L'estudi de l'Hospital Universitari de Tubinga de Múnic i el Centre Alemany per a la Investigació de la Diabetis (DZD) publicat a The Lancet ha analitzat les dades a llarg termini de més de 2.400 persones amb prediabetis.
Els resultats mostren que els qui aconsegueixen normalitzar la glucosa en sang tenen un risc significativament menor de morir de malaltia cardiovascular o de ser hospitalitzats per insuficiència cardíaca en comparació amb aquells que no ho feien. Fins i tot, quan ambdós grups perdien una quantitat similar de pes.
Un nou tractament per reduir el risc d'infart
Fins ara, la prevenció cardiovascular ha estat basada en tres pilars: el control de la pressió arterial, la reducció del colesterol LDL i l'abandonament de l'hàbit tabàquic. Amb aquestes noves troballes, es podria afegir un quart pilar: la normalització sostinguda de la glucèmia a la prediabetis.
El nou estudi destaca el potencial sense explotar i mostra com uns valors objectius concrets poden millorar substancialment la salut pública. "Veiem una clara finestra terapèutica: si els nivells de glucosa es normalitzen ja en l'etapa de prediabetis, el risc a llarg termini d'infart, insuficiència cardíaca i mort prematura es pot reduir notablement. Les nostres dades donen suport explícitament a la inclusió de la remissió com a objectiu principal del tractament en les directrius per a la prevenció", destaca el director del Departament de Medicina IV de l'Hospital Universitari de Tubinga, Andreas Birkenfeld.