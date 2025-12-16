"Els seus paradisos fiscals són les nostres retallades". Qui camini pels carrers de Barcelona en els dies vinents pot trobar-se amb unes furgonetes blanques amb missatges com aquest. Formen part d'una campanya del grup d'activisme social REACT que pretén conscienciar la gent de què és l’elusió fiscal i quines són les seves conseqüències. "Els multimilionaris fan artificis per pagar menys impostos i això afecta les classes socials més baixes", explica un dels membres del grup. I posa exemples com les grans fortunes que envien diners a paradisos fiscals o les multinacionals que paguen impostos a altres països -com Irlanda- per estalviar-se diners.
La font de REACT matisa quina és la diferència entre evasió i elusió fiscal. "L'evasió és un delicte, l'elusió són totes les tracamanyes que fan els rics per pagar menys impostos aprofitant buits legals". Els missatges de la campanya, presents a les furgonetes, serveixen per il·lustrar la problemàtica. "Elusió fiscal = 9.385 milions l'any. Amb això construïm 60 hospitals" o "l'elusió fiscal és legal, però també immoral".
Objectius i finançament
El grup d'activisme separa els objectius de la campanya en tres escales. "Conscienciar a la gent de què és l'elusió fiscal, fer sentir al·ludits als multimilionaris i fer-los veure que han de ser més responsables i intentar canviar la legislació". En altres paraules, "primer cal moure-ho perquè la gent sàpiga de què va i després construir un relat que porti a poder acabar negociant amb els agents implicats", resol la font. La inversió del projecte surt de la butxaca del grup de particulars que ha creat REACT -que prefereixen mantenir-se en l'anonimat-. "S’ha creat ara el grup i és el primer projecte. Si avança, mirarem si podem fer donacions, buscar socis, etcètera", sostenen.
Els recorreguts
La campanya s'allargarà fins dimarts 23 de desembre, per "maximitzar l'impacte en dates nadalenques" i les cinc furgonetes estan distribuïdes per zones diverses de la ciutat. Hi ha quatre rutes diferents, amb l'objectiu que les furgonetes arribin a tot arreu. La primera amb el nom de Ciutat Rica 1, pretèn circular per una "zona residencial d’alt poder adquisitiu" i va per l'Avinguda Tibidabo, Bonanova, Passeig Sant Gervasi, Mandri i Muntaner fins a la Ronda de Dalt. La segona ruta -Ciutat Rica 2- i amb el mateix objectiu circula pel Turó Park, Pau Casals, Amigó, Ganduxer i la Travessera de les Corts.
La tercera -Ciutat Viva- pretén cobrir eixos laborals en zona urbana i avingudes àmplies. El recorregut és Paral·lel, Montjuïc, Gran Via de les Corts, Sants Estació i Rambla Brasil. La darrera ruta -Centre Econòmic- està pensada per recórrer una zona d’oficines, universitats i seus de multinacionals. Passa per l'Illa Diagonal (Numància i Pedralbes Centre), Zona Universitària, Avinguda Pearson i Pedralbes.