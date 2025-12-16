16 de desembre de 2025

Economia

Cinc furgonetes es passegen per Barcelona per denunciar l'elusió fiscal dels multimilionaris

El projecte, impulsat pel grup d'activisme REACT, pretén conscienciar dels perjudicis que suposen els mecanismes de les grans fortunes per estalviar-se retre comptes davant la Hisenda pública

Publicat el 16 de desembre de 2025 a les 06:15

"Els seus paradisos fiscals són les nostres retallades". Qui camini pels carrers de Barcelona en els dies vinents pot trobar-se amb unes furgonetes blanques amb missatges com aquest. Formen part d'una campanya del grup d'activisme social REACT que pretén conscienciar la gent de què és l’elusió fiscal i quines són les seves conseqüències. "Els multimilionaris fan artificis per pagar menys impostos i això afecta les classes socials més baixes", explica un dels membres del grup. I posa exemples com les grans fortunes que envien diners a paradisos fiscals o les multinacionals que paguen impostos a altres països -com Irlanda- per estalviar-se diners. 

La font de REACT matisa quina és la diferència entre evasió i elusió fiscal. "L'evasió és un delicte, l'elusió són totes les tracamanyes que fan els rics per pagar menys impostos aprofitant buits legals". Els missatges de la campanya, presents a les furgonetes, serveixen per il·lustrar la problemàtica. "Elusió fiscal = 9.385 milions l'any. Amb això construïm 60 hospitals" o "l'elusió fiscal és legal, però també immoral".

Objectius i finançament 

El grup d'activisme separa els objectius de la campanya en tres escales. "Conscienciar a la gent de què és l'elusió fiscal, fer sentir al·ludits als multimilionaris i fer-los veure que han de ser més responsables i intentar canviar la legislació". En altres paraules, "primer cal moure-ho perquè la gent sàpiga de què va i després construir un relat que porti a poder acabar negociant amb els agents implicats", resol la font. La inversió del projecte surt de la butxaca del grup de particulars que ha creat REACT -que prefereixen mantenir-se en l'anonimat-. "S’ha creat ara el grup i és el primer projecte. Si avança, mirarem si podem fer donacions, buscar socis, etcètera", sostenen.

Els recorreguts

La campanya s'allargarà fins dimarts 23 de desembre, per "maximitzar l'impacte en dates nadalenques" i les cinc furgonetes estan distribuïdes per zones diverses de la ciutat. Hi ha quatre rutes diferents, amb l'objectiu que les furgonetes arribin a tot arreu. La primera amb el nom de Ciutat Rica 1, pretèn circular per una "zona residencial d’alt poder adquisitiu" i va per l'Avinguda Tibidabo, Bonanova, Passeig Sant Gervasi, Mandri i Muntaner fins a la Ronda de Dalt. La segona ruta -Ciutat Rica 2- i amb el mateix objectiu circula pel Turó Park, Pau Casals, Amigó, Ganduxer i la Travessera de les Corts.

La tercera -Ciutat Viva- pretén cobrir eixos laborals en zona urbana i avingudes àmplies. El recorregut és Paral·lel, Montjuïc, Gran Via de les Corts, Sants Estació i Rambla Brasil. La darrera ruta -Centre Econòmic- està pensada per recórrer una zona d’oficines, universitats i seus de multinacionals. Passa per l'Illa Diagonal (Numància i Pedralbes Centre), Zona Universitària, Avinguda Pearson i Pedralbes. 

