Per què els taxistes ocupen la Gran Via de Barcelona i amenacen de fer vaga indefinida al març?

Els taxistes tornen a fer-se veure al centre de Barcelona com a mecanisme per collar les seves condicions laborals. Des de fa una hora, tallen els carrils centrals de la Gran Via de les Corts Catalanes -mentre la circulació es manté als laterals- en senyal de protesta. Ho fan per reclamar que s'aprovi ràpidament la llei del transport de passatgers amb vehicles de fins a nou places, un text que el Govern va presentat fa dos mesos i que suposaria limitar la idea de negoci d'empreses com Uber, Cabify o Bolt a Catalunya. Si la normativa no es vota al Parlament abans del març, l'associació Élite Taxi assegura que començaran una vaga indefinida a partir del març i "fins que s'aprovi".
La protesta d'aquest dimarts aplega uns 1.800 taxis, segons detalla l'Agència Catalana de Notícies (ACN). La seva mobilització posa, a més, el focus en l'empresa Uber. Les tibantors entre el sector públic del transport de passatgers i aquesta companyia internacional són diverses, però aquesta vegada s'ha elevat la tensió arran de l'acord de col·laboració entre Uber i el Barça. L'associació de taxistes barcelonins que ha convocat la mobilització assegura que "Uber està enganyant el Barça ocultant informació fonamental per rentar la seva imatge".
Per explicar-ho, Élite Taxi exposa en un comunicat que entre el gener i octubre d'aquest any les empreses que operen amb plataformes com Uber, Cabify o Bolt han estat sancionades amb més de 7 milions d'euros, si es té en compte el que han hagut de pagar els conductors o les companyies per treure els seus vehicles del dipòsit, després d'haver estat interceptats per la policia. L'associació considera que això "és un insult directe a les nostres institucions, a les nostres policies i a tota la societat catalana, que veu com un grapat de corporacions s'enriqueixen a base d'incomplir les regles".
Així, també ha assegurat que faran arribar aquestes dades al director general del FC Barcelona, Manel del Río. "El Barça no mereix veure's tacat per corporacions que escupen a les nostres institucions i al nostre país".
Igualment, en un document que han fet arribar la premsa, els taxistes organitzats han mostrat una denúncia tramitada davant l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) -amb qui Élite Taxi fa temps que té una confrontació oberta- contra Uber i altres empreses per "actuar com un càrtel", segons ha reivindicat Tito Álvarez, el cap de files dels conductors mobilitzats.
Mentre que la nova llei catalana -encara pendent d'aprovar-se- satisfà els taxistes, ja que proposa que es redueixi la xifra de vehicles VTC que treballen amb plataformes internacionals fent serveis urbans a Barcelona, el text normatiu indigna l'altra part. Tant és així que les tres principals companyies del sector -Uber, Cabify i Bolt- van emetre un comunicat conjunt en què reaccionaven a la iniciativa del Govern. Consideren que "contravé el dret europeu" i argumenten que suposarà la destrucció de milers de llocs de treball. La paradoxa, però, és que aquesta mateixa realitat -conductors perdent la seva feina- és la que el mateix director general d'Uber va defensar públicament que acabaria passant a escala global, ja que en el futur predominarien els vehicles autònoms. En qualsevol cas, ara i a Catalunya, les tres companyies més reconeixibles del sector demanent a l'executiu català i als partits amb representació al Parlament que reconsiderin la seva posició.