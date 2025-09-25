Uber, Cabify i Bolt s'uneixen contra la nova llei catalana del taxi: «Contravé el dret europeu»

Les grans companyies internacionals que fa anys que friccionen amb el sector del taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona ja s'han posicionat sobre la nova llei de transport de passatgers que una gran majoria parlamentària vol desplegar a Catalunya. I ho han fet de la mà. Les tres empreses -Uber, Cabify i Bolt- han emès un comunicat conjunt en què, com era previsible, es regiren contra les intencions explicitades pel Govern. "A més de contravenir obertament el dret europeu, milers de persones perderan la seva feina", resolen en un comunicat unitari.
Les queixes tindran uns quants mesos per fer efecte, després que el Parlament hagi començat a tramitar el projecte de llei. Aquesta nova norma ha de ser la que posi fi als debats que fa anys que s'arrosseguen a Catalunya, i molt especialment a l'entorn barceloní. Si tot va com ha d'anar, la intenció és que s'aprovi durant l'any 2026. Fins al dia de la votació final, hi ha marge per fer-hi modificacions. D'entrada, però, els grups del PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP ja han mostrat un primer compromís comú amb la norma.
En essència, el que marca la coneguda com a nova llei del taxi és que els serveis "urbans" els deixaran de poder fer les llicències VTC que operen amb Uber, Bolt i Cabify. Aquests trajectes "urbans" són els que es basen a transportar passatgers d'un punt a un altre de dins de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, fet que també inclou els serveis a l'aeroport. És a dir, són els moviments que fan habitualment els taxistes.
Amb la reforma, es pretén que qui vulgui fer operar en l'àmbit "urbà" pugui fer-ho, però amb una nova llicència que es dirà "vehicles d'alta disposició", que requerirà que les reserves es facin amb un mínim de dues hores prèvies i que el client pugui fer ús del cotxe amb xofer durant tota una hora, com a mínim. És una mesura pensada per satisfer les necessites de les empreses de VTC clàssiques, les que ara s'anomenen "Gran turisme" i que ofereixen serveis a esdeveniments privats que busquen més exclusitivitat.
Visions contraposades: VTC i taxis
Conscients d'això, el comunicat conjunt que Uber, Cabify i Bolt han emès assegura que la nova decisió deixaria "4.000 persones sense feina". Tanmateix, amb la nova llei, les llicències urbanes que anirien desapareixent amb el temps entre el sector de les VTC són 990, asseguren els recomptes de la Generalitat. Segons el Govern, una part dels conductors que tenen aquestes llicències, a més, podran seguir transportant passatgers si es passen al sector dels "vehicles amb alta disposició", és a dir, els que no competeixen amb la funció del taxi.
En qualsevol dels casos, les tres grans plataformes continuen posant l'accent en què "falten taxis i VTCs" i asseguren que les dues tipologies "es complementen". Els taxistes, per contra, sostenen que són competència deslleial i recorden que utilitzen models que multipliquen el preu dels trajectes en moments de molta demanda, com en episodis de pluja o de congressos. Uber, Bolt i Cabify, mentrestant, demanen un canvi d'última hora: "Volem fer una crida als partits polítics i al Govern perquè reconsiderin els seus plans".