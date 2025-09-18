Les VTC responen a la nova llei del taxi: les claus d'un debat embolicat

Entendre els canvis en el sector de la mobilitat durant la darrera dècada a Catalunya s'ha convertit en una pràctica d'esforços. En una mena de triatló mental. En els moments de grans anuncis, amb les seves posteriors reaccions, encara més. Per això, després que aquest dimarts el Govern presentés la proposta de llei que ha d'ordenar definitivament al transport de passatgers, entre taxis i els diferents models de VTC presents al país, Nació intenta assenyalar les claus d'un debat enrevessat. De moment, el sector de les VTC inclou des de posicions marcadament bel·ligerants fins a posicionaments més laxes.
D'entrada, el primer recordatori a tenir en compte és que aquesta és una proposta de llei redactada pel Govern de la Generalitat, ara en mans del PSC. Si bé compta amb la simpatia d'altres grups polítics, això encara no s'ha constatat al Parlament i caldrà veure com evoluciona. Sigui com sigui, el més destacat del text és que els vehicles d'Uber, Cabify o Bolt -aquells negres que circulen per Barcelona- ja no podran fer-li la competència al taxi a l'àrea metropolitana. La idea del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica és aconseguir-ho reduint les llicències "urbanes" d'aquests vehicles VTC -actualment n'hi ha unes 990- de manera progressiva. En el futur, la conselleria aspira a què aquestes plataformes digitals serveixin per reservar taxis o bé per fer serveis de llarga distància, en cap cas dins dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Una altra derivada rellevant és que es vol crear una nova nomenclatura per referir-se a un altre tipus de VTC, les clàssiques, les que fa temps que grans empreses i organitzadors d'esdeveniments utilitzen per moure els empresaris amunt i avall durant diverses hores o dies. Aquest sector passarà a dir-se "servei d'alta disposició". I tindrà unes condicions adaptades a les seves necessitats, segons la Generalitat, que el vol preservar.
Dels taxis a les VTC que operen amb plataforma
Ara bé, què diuen els afectats? Si bé la principal associació dels taxistes, Élite Taxi, ha reivindicat la mesura com la victòria definitiva davant l'intent de les grans plataformes digitals d'instaurar-se a l'entorn barceloní i fer-los-hi competència, altres veus es mostren més compungides. En concret, l'agent més confrontatiu amb la mesura anunciada pel Govern és la patronal de les VTC en el seu conjunt més gran, Unauto VTC. El president de l'associació, José Manuel Berzal, ha assegurat que la norma, tal com es presenta, suposaria la "desaparició" del seu sector. "No ens deixarem matar", ha afegit, tot anunciant que si es tramita la llei tal com està contemplada actualment, portaran els fets als jutjats.
Des de la patronal Unauto VTC asseguren que a la seva entitat s'inclouen tota mena de conductors. Uns es guanyen el sou sobretot fent trajectes per a Uber, Cabify i Bolt, i uns altres se centren en els serveis clàssics, els que funcionen amb reserves anticipades en el temps per a empreses, congressos o altres esdeveniments. Sigui com sigui, defensen que han d'existir les dues tipologies de transport de VTC. Al seu parer, l'existència de les plataformes digitals millora les opcions de la ciutadania i ofereix alternatives quan hi ha pics de demanda.
Des de la Generalitat, de moment, es defensa que hi ha un pla per solucionar les necessitats de demanda afegida, en cas que s'hi estigui fent curt. Si les necessitats de reforçar el transports de passatgers té a veure amb un gran congrés, com el Mobile, es permetrà que vinguin vehicles VTC de tot Catalunya a l'entorn barceloní, però també d'altres comunitats autònomes. Si els problemes d'oferta són més habituals, en el dia a dia de l'àrea metropolitana, s'augmentaran les llicències de taxi, asseguren des de la conselleria.
Una veu discordant clau: les VTC clàssiques a Catalunya
Però no totes les veus del sector de les VTC han estat tan contundents. Una de les posicions més curioses ha estat la de l'Associació VTC - Gran Turisme de Catalunya. Aquesta entitat sempre s'ha caracteritzat per defensar el funcionament clàssic, els de les reserves anticipades i més poder adquisitiu, i s'ha mantingut molt més allunyada de la defensa de les plataformes com Uber, Cabify o Bolt, i sempre ha demanat un tracte diferenciat. En aquest cas, han emès un comunicat per per "desmentir categòricament" que les VTC hagin de desaparèixer de Catalunya amb la nova proposta de la Generalitat. De fet, asseguren que poden garantir que això no passarà "després d'haver treballat juntament amb el Departament en la redacció del nou text normatiu".
El text públic de l'Associació VTC - Gran Turisme evita valorar el conjunt de la mesura -ni l'aplaudeix ni el critica- però surt a confrontar el relat d'altres entitats o informacions que donen per mort tot el sector. Volen evitar confusions. "Les VTC GT no desapareixem, ni tampoc deixarem de prestar servei urbà, com hem fet al llarg de tota la nostra trajectòria", rebla el comunicat.
Protestes i reunions pendents
Així, s'aclareix que, de moment, les més preocupades per la norma són les entitats que tenen més relació amb les grans plataformes. Tanmateix, ni Uber, ni Cabify, ni Bolt s'han posicionat de manera particular.
La idea és que el dimarts de la setmana vinent es reuneixi el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica amb les entitats del sector VTC per explicar-los la llei. El president d'Unauto lamenta que s'hagi exposat la informació del text una setmana abans als taxistes i acusen el Govern de ser un "hostatge" dels interessos d'Élite Taxi. Alhora, José María Cazallas, del Sindicat Lliure de Treballadors (STL) adverteix que hi haurà protestes davant de la conselleria. De portes endins, però, també hi haurà propostes sobre la taula per intentar modificar la llei que ha d'arribar al Parlament. Entre els plantejaments contemplats per Unauto hi ha la idea de permetre fer que els usuaris amb destinacions similars comparteixin taxi o vehicle VTC per estalviar emissions.