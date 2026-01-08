Què és el «cohousing»: una nova tendència d’habitatge col·laboratiu s'obre pas a Catalunya

La tendència del mercat de l’habitatge dels darrers anys a Catalunya evidencia les complicacions que tenen les famílies per pagar una llar, tendència que serà de difícil retrocés aquest 2026. En aquest context actual, el cohousing és un moviment d'habitatge que està guanyant adeptes a casa nostra.
Què és el cohousing?
Impulsat a Dinamarca a mitjans del S.XX, el cohousing, o habitatge col·laboratiu, és una modalitat d’habitatge on es comparteixen espais com la cuina o àrees de descans, tot i que cada individu gaudeix del seu espai personal i privat. Dirigit a grups vulnerables, especialment gent jove o gran, aquest sistema parteix de la vida comunitària per unir a persones en un mateix habitatge autogestionat. De fet, viure en comunitat és una alternativa contra la solitud no desitjada, especialment entre les persones grans o aquelles que pateixen qualsevol discriminació.
La teoria diu que entre els habitants han de dissenyar els espais d’acord amb les seves necessitats, diferenciant els espais independents dels compartits, així com les tasques de neteja i cura de la llar. És un model d’habitatge basat en el cooperativisme i la vida en comunitat. El Fòrum Econòmic Mundial (WEF) ha reconegut els beneficis socials, econòmics i mediambientals del cohousing, i defensa que és un model més inclusiu i sostenible que “facilita la convivència, la cooperació i l’ús responsable dels recursos naturals i energètics”.
La Rosada: un espai per envellir en companyia a Prats de Lluçanès
A Prats de Lluçanès han obert les portes La Rosada, un habitatge de cohousing impulsat per una cooperativa de treball sense ànim de lucre. L’espai de “convivència i envelliment” ha rehabilitat l’edifici històric Cal Janet, distribuint l’estança amb habitacions i espais compartits que, actualment, habiten sis persones. "Les persones que han començat a viure aquí tenen moltes ganes de compartir la seva vida i els seus aprenentatges", explica Ariadna Tremoleda, membre de l'equip de gerència i una de les impulsores.
El projecte, que va començar a gestar-se fa dos anys, ha habilitat dins de l’habitatge espais comuns oberts al poble, com una piscina climatitzada o sales per fer activitats i tallers. Tremoleda defensa que aquest model és “reproduïble a qualsevol espai, rural o urbà” i defensa que ofereix la possibilitat d’envellir en comunitat i “estar oberts al poble”.
Un dels convivents és John Crayford, que amb 80 anys és un dels habitants de La Rosada, explica que hi viu amb la seva dona perquè prefereixen viure en comunitat que no en una masia aïllada. "Pots tenir un accident a casa i ningú ho sabrà o que el telèfon no funcioni; aquí el veí està darrere de la porta", diu Crayford, que explica que hi ha molta confiança entre els seus companys d’habitatge, i que tot i que l’apartament on dorm és petit, sent que és casa seva.
A La Rosada encara hi ha espai per a sis veïns més que vulguin viure en comunitat. Des de la cooperativa asseguren que les portes estan obertes a tothom, però demanen als interessats que decideixen "com volen envellir i com volen ser acompanyats", a més de tenir ganes de compartir i envellir en comunitat i ser ells qui demanin viure-hi, no cap familiar seu.