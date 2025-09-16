Els taxistes hauran de saber un mínim de català per llei

Els taxistes que exerceixin a Catalunya hauran d'acdreditar com a mínim el nivell B1 de català per poder exercir. Així ho establirà el projecte de llei del taxi que la Generalitat presentarà aquest dimarts al Consell del Taxi, que exigirà als taxistes un mínim de coneixement de la llengua, segons ha anunciat aquest dilluns Plataforma per la Llengua.
L'entitat afirma en un comunicat que, al costat de l'associació de taxistes Élite Taxi, han aconseguit introduir l'esmena a l'esborrany de la llei. Està previst que el projecte de norma es presenti aquesta setmana al Parlament, i Plataforma per la Llengua indica que defensarà, a través d'esmenes parlamentàries, que el requisit lingüístic que es demani als conductors de taxis sigui el B2, més exigent que el B1 que recull el text inicial.
Tal com indica l'organització de defensa del català, el text compta amb el suport del Govern i de diferents partits, i exigirà el nivell mínim de llengua a tots els taxistes en actiu. Plataforma per la Llengua i Élite Taxi treballen des del 2023 per introduir el certificat B2 de català com a requisit per obtenir la credencial de taxista. La norma havia d'arribar al Parlament amb el Govern de Pere Aragonès, però la caiguda de l'executiu dels republicans ho va impedir.
Ara, l'organització celebra que el text arribi a la cambra i assegura que inclourà que el requisit s'apliqui de manera retroactiva a tots els treballadors del sector, també de les VTC, en un termini màxim de dos anys. Queda a l'aire si, finalment, l'exigència serà del B1, com ja estarà confirmat inicialment en el text, o s'apujarà al B2.
Les 10 dades més significatives sobre l'estat del català
En quina llengua parlen els catalanoparlants quan una persona amb qui no tenen gaire confiança se'ls adreça en castellà? Quantes denúncies i queixes per vulneració de drets lingüístics als establiments comercials hi ha hagut els últims anys? Els treballadors públics haurien d'acreditar un nivell suficient de català per poder fer la seva feina?
Plataforma per la Llengua prova de respondre a totes aquestes preguntes i més a partir de 50 dades de tots els territoris del domini històric del català a l'última edició de l'InformeCAT, un document que cada any mostra una panoràmica de la salut del català. L'InformeCAT 2025 presenta dades rigoroses de diversos àmbits —sociodemografia, cultura i mitjans de comunicació, empresa i serveis, educació i cohesió social, justícia, oficialitat i reconeixement i internet i noves tecnologies— que aspiren a oferir una visió acurada de la realitat de la llengua.
La més destacada, però, és que el 82,4% de les persones que viuen a Catalunya opinen que el català és bastant o molt important per al progrés professional. Malgrat tot, l'informe revela que hi ha certa incongruència entre l'opinió generalitzada i els fets: una gran majoria veu important el català per créixer professionalment, però l'ús social de la llengua continua sota mínims.