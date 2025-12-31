L'OCU alerta per Cap d'Any: «Et poden cobrar un suplement de sis euros»

La nit de Cap d'Any és, juntament amb la de Sant Joan, la més viva de tot el calendari. Joves i adults celebren l'inici del nou any amb sopars multitudinaris i les consegüents festes i, tot plegat, implica molts desplaçaments. Per això, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha fet una crida a la responsabilitat i, principalment, demana no conduir si s'han consumit begudes alcohòliques.
En aquest sentit, cal reduir els desplaçaments o optar pel transport públic, el taxi o transport privat sempre que condueixi una persona que no hagi begut. Si bé, L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) alerta que el preu del taxi serà més elevat en moltes ciutats, entre les quals destaquen diverses de catalanes.
Concretament, preveu un suplement de sis euros a Barcelona i Lleida, per exemple, així com a Palma. També és el cas de Madrid. D'altra banda, hi ha municipis espanyols com Conca on l'extra no arriba a l'euro. I és que no existeix una norma única per a la nit de Cap d'Any, sinó que l'OCU ha revisat les tarifes individuals de 54 localitats.
De totes maneres, tot i l'increment de preus en algunes ciutats, l'OCU recomana optar pel taxi abans que per les plataformes de VTC. Argumenta que el preu és més fàcil de preveure i avisa que no tenen informació sobre possibles increments també en el cas de les VTC.
Raïm verd o vermell per Cap d'Any?
D'altra banda, una altra gran decisió per Cap d'Any és la tria del raïm. Entre tots els tipus, n'hi ha un d'especialment recomanable: el vermell. I és que té una gran concentració de la molècula resveratrol, que podria estar associada a un menor desenvolupament de diverses cèl·lules canceroses, a més de contenir altres compostos nutricionals com les vitamines C, K i B. Així ho destaca l'assessora científica en nutrició de la Fundació CRIS contra el càncer, la doctora Emilia Pardo.