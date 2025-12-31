Els preus que s'apujaran i abaixaran més el 2026: del transport i els lloguers als ous

El 2026 començarà amb actualitzacions tarifàries i de preus en diversos sectors, tal com passa any rere any. Pel que fa a ingressos, les pensions s’actualitzaran amb l’IPC i els salaris dels funcionaris també pujaran, mentre que el salari mínim interprofessional començarà l’any prorrogat a l’espera d’un acord amb els agents socials. Mentrestant, el cost de la vida continuarà encarint-se, tot i que es preveu l'estabilitat més gran dels preus dels últims anys.
Les bonificacions del transport públic es mantindran, però els bitllets i abonaments experimentaran increments d’entre el 3,5% i el 9,4%. Els peatges i els serveis de taxi també s’encariran, així com les tarifes aeroportuàries, que podrien veure’s reflectides en el preu final dels bitllets d’avió. Del cistell de la compra, caldrà estar pendent sobretot del preu dels ous. Aquests són els principals canvis de preu que arriben amb el nou any.
El transport públic manté les bonificacions
El preu de les tarifes al transport públic s'encariran un 3,5% a partir del 15 de gener, una actualització que no serà lineal, sinó que es farà amb criteris d'equilibri territorial, i que respon la continuïtat de les bonificacions. Amb les tarifes actualitzades, el preu de la T-Jove serà de 45,5 euros per trimestre. En el cas de la T-Usual, el cost serà de 22,8 euros al mes a la zona 1 i de 42,7 euros al mes a partir de la zona 3. En funció del nombre de zones, el preu s'incrementarà progressivament fins als 135,25 euros en el cas de la T-Usual de set zones, que queden en els 67,65 euros amb descompte.
En paral·lel, la T-casual també experimentarà un increment i passarà a costar entre 13,00 euros en una zona i 57,60 euros en set zones. Quant al bitllet senzill, el preu s'actualitzarà fins als 2,90 euros, un increment del 9,43% respecte de l'any anterior. Pel que fa al transport a Barcelona, el servei de Bicing incorporarà increments del 15% en el preu per viatge, que en l’elèctrica, passaria de 0,35 euros els 30 minuts a 0,40 euros, i la mecànica, de 0,70 euros a 0,81 euros. Les subscripcions es mantindran sense modificacions.
Els taxis i els peatges, més cars el 2026
Les tarifes del taxi metropolità s'incrementaran un 2,3% de mitjana ponderada el 2026, segons dades de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). Els nous preus preveuen que la baixada de bandera pugi a 2,80 euros mentre que la tarifa quilomètrica s'encareix un 2,3% de dia i un 2,4% de nit.
Destaca l’augment de la tarifa T4, que passarà a 46 euros en els trajectes entre el port de Barcelona i l’aeroport. Els suplements també s’incrementen: 2,55 euros a Sants i 4,6 euros a l’aeroport i al moll adossat. En canvi, els suplements vinculats a la Fira s’enfilen fins als 3,30 euros, un augment del 32%, similar al que s’aplicarà en nits especials com Sant Joan, Nadal i Cap d’Any.
D’altra banda, els quatre peatges de les autopistes de la Generalitat s’encariran al voltant del 3%. En concret, els túnels de Vallvidrera incrementaran la tarifa un 2,99% fins als 5,28 euros per turisme en hora punta i el de la C-16 al tram entre Sant Cugat i Manresa s’apujarà un 2,96%.
Les tarifes de la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell s’eleven un 2,84%. El tram entre Castelldefels i Sitges costarà ara 4,21 euros pels vehicles de mobilitat obligada entre setmana i de 8,42 euros per la resta. El peatge del túnel del Cadi s’incrementarà un 2,82% fins als 14,56 euros per als no residents al Berguedà, Cerdanya i Alt Urgell.
Les tarifes aèries es disparen després d'anys sense modificar-se
Després d’anys congelades, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat un increment del 6,44% de les tarifes aeroportuàries d’Aena per al 2026, que se situaran en 11,03 euros per passatger, 67 cèntims més. Tot i que aquests imports els paguen les aerolínies, la pujada es podria veure reflectida en el preu final dels bitllets d’avió. L’increment s’aplicarà a partir de l’1 de març, tot i que no és homogeni en tots els serveis, sent activitats com el servei de handling o de combustibles les que notaran menys increment (+5%), mentre que l’estacionament serà un dels conceptes amb més encariment tarifari (+12%).
El preu dels ous continua disparat
Pel que fa als preus del mercat, l’any començarà amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) força moderat. Tot i això, alguns productes bàsics continuen encarint-se, sobretot els ous, que al novembre s’havien disparat un 20,8% respecte de l’any passat, la segona xifra més elevada dels darrers vint anys. També caldrà estar pendent del preu del cafè, que en l’últim mes era un 14,4% més car que l’any anterior.
En canvi, el sucre manté la tendència a la baixa, amb una reducció del 10,4%, tot i que menys pronunciada que els mesos anteriors. La inflació general es va mantenir en el 2,6% al novembre a Catalunya, una tendència estable respecte del mes anterior que s’explica, en part, pel preu de l'electricitat.
S’abarateix la llum i puja l’aigua
Pel que fa a la llum, a partir de l’1 de gener s'encariran els peatges i càrrecs del rebut, que estableix la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). L’augment, però, variarà en funció de la tarifa i oscil·la entre el 0,5% i l’11%. Tot i això, el govern espanyol calcula que les llars veuran la seva factura elèctrica reduïda un 4,7% el 2026. També baixaran les tarifes per a les pimes (-4,95%), la indústria (-8,55%) i els electrointensius (-9,91%). Segons han informat fonts del Ministeri de Transició Ecològica, aquesta caiguda es deu principalment a la disminució del cost de l’energia i a l’impuls de les renovables.
En canvi, les tarifes d'aigua potable pujaran un 2,9% als 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona. L'actualització rau en el fet que han pujat també les tarifes que les empreses subministradores paguen a Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que és qui gestiona l'aigua en alta. En termes absoluts, l'AMB calcula que cada rebut pujarà uns 0,40 cèntims al mes. En els municipis de l’àrea metropolitana que el subministrament el fan altres empreses, l’encariment serà d’entre el 2,9% i el 5,8%.
Variabilitat en l’augment del preu del lloguer
En l'habitatge, que continua en preus disparats, l’augment dels lloguers dependrà de l’any de signatura del contracte. Els firmats després del 26 de maig de 2023 hauran de fer de seguir l’Índex de Referència per a l’Actualització d’Arrendaments d'Habitatge (IRAV), publicat per l'Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest indicador, del 2,29% al novembre, determina el percentatge màxim d’increment anual, basant-se en la variació de l’IPC i altres factors.
Quotes estables en les hipoteques
Pel que fa a les hipoteques, el Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir el tipus d'interès de referència en el 2%, signant la quarta pausa consecutiva des que va decidir aturar l'estratègia de relaxament de la política monetària el juliol passat. En aquesta línia, al novembre l’euríbor, l'índex al qual van referenciats la majoria dels préstecs d’interès variable, es va situar en el 2,21%, 0,03 punts més que durant el mes anterior, i la previsió és que tanqui el desembre lleugerament a l’alça. De cara a l’any que comença aquest dijous, el pronòstic és que s’estabilitzi, de manera que no hi hagi increments sobrevinguts en les hipoteques.