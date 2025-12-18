Les ciutats catalanes on més vegades ha caigut la Grossa de Nadal

La Grossa de Nadal, la que organitza Loteries i Apostes de l'Estat, és una de les més mediàtiques de l'època nadalenca precisament perquè és la que reparteix més diners. Com totes les loteries, el factor sort i atzar són els més importants, però a Catalunya hi ha una sèrie de ciutats i administracions que històricament són les més agraciades.
I com que no tot consisteix en la fortuna, la ciutat on ha caigut més cops el primer premi del sorteig de Nadal és a Barcelona. Es tracta d'una lògica pura d'habitants i de punts de venda de loteria: allà on n'hi ha més i, per tant, es venen més bitllets, pugen les probabilitats que la sort somrigui. En concret, des del 1817, la capital catalana ha rebut la Grossa en fins a 43 ocasions. Ara bé, hi ha administracions que han estat més agraciades que altres.
Al podi de ciutats catalanes amb més sort a la Grossa de Nadal també hi ha Vic i la màgica Sort amb la seva Bruixa d'Or, on el primer premi ha caigut en fins a quatre ocasions a cada indret. Per darrere queden Sabadell, amb tres primers premis; Granollers, Sant Quirze del Vallès i Lleida, amb dues Grosses de Nadal; i on ha tocat només un cop destaquen recentment Salou el 2019 i Barberà del Vallès el 2022. A les ciutats de Girona i Tarragona mai ha caigut un primer premi de la Grossa de Nadal en els 200 anys d'història del premi.
Guia de la loteria de Nadal 2025
El sorteig començarà el dilluns 22 de desembre a les 9:00 hores al Teatre Reial de Madrid, des d'on els nens i nenes de Sant Ildefons començaran a cantar els primers números, majoritàriament acompanyats del típic "mil euros". Això, fins que en algun moment desconegut decideixin sortir els premis. El sorteig no té una durada concreta, però acostuma a allargar-se fins al migdia.
La sortida dels diferents números i premis es podrà seguir en directe a través de les diferents plataformes de RTVE, de la mateixa manera que per diferents canals de televisió i emissores de ràdio de l'Estat. A Nació també podràs seguir en directe el sorteig, a més de totes les reaccions, especialment si algun dels premis cau a Catalunya.