El Meteocat deixa gairebé tot Catalunya en alerta per fortes ventades fins diumenge

L'amenaça del vent es va concretant amb cada actualització de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i, amb la darrera d'aquest divendres, els avisos de perill s'han ampliat fins diumenge. Fins a 30 comarques estan en alerta per les fortes ventades que travessaran el país i que superaran els 72 quilòmetres per hora en diversos punts. Per això, hi ha comarques on l'avís és de perill alt, de grau 3 sobre 6.
És el cas del Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Anoia i el Solsonès, així com la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès. En aquest segon grup de comarques, cal sumar-hi l'alerta per neu, que farà que aparegui el fenomen del torb.
Per això, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per risc de vent Catalunya (Ventcat) i demana extremar la precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats a l’exterior. I és que el torb és especialment perillós pels efectes en la visibilitat a les carreteres i a la muntanya, afavorint els accidents i la possibilitat de perdre's.
Amb tot, estan en alerta gairebé totes les comarques catalanes menys les del quadrant nord-est -des de l'Empordà fins a Osona i el Lluçanès- i les Terres de l'Ebre. A hores d'ara, els avisos s'allargaran fins a les 7:00 hores de diumenge, tot i que els pics de perillositat es preveuen ja per a la tarda d'aquest divendres.