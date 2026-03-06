La Generalitat compra la meitat de l'edifici del Banc d'Espanya

El Govern comprarà la meitat de les plantes de l’edifici del Banc d’Espanya a Plaça Catalunya. Així ho han escenificat la Generalitat i el regulador bancari en un acte des de la seu protagonista de l’operació aquest divendres. La Generalitat adquirirà les plantes superiors de l’emblemàtic edifici i el Banc d’Espanya mantindrà la propietat de la resta de l’immoble en una operació per valor de 58,4 milions d’euros, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts coneixedores a l'ACN.
D’altra banda, el Banc d’Espanya impulsa a la capital catalana el Departament d’Experimentació i Laboratori de Tecnologies Aplicades (DELTA), que experimenta en tecnologies emergents amb especial focus amb la intel·ligència artificial. El centre ja compta amb 14 professionals integrats i elevarà la plantilla a més de 30 treballadors abans de finals d'any amb diferents com ara enginyers, matemàtics, tecnòlegs o experts de dades segons informen fonts de la institució.
El centre estarà obert a la col·laboració amb altres entitats financeres i institucions i un dels primers perfils que s’incorporarà és un investigador del banc central ucraïnès. Amb aquests moviments, el Banc d’Espanya vol adaptar-se a una situació en la qual “la intel·ligència artificial i les tecnologies avançades estan canviant a gran velocitat la forma en què s’analitzen les dades, es dissenyen les polítiques econòmiques, se supervisen sistemes complexos i es presten serveis públics”, segons ha dit el seu governador, José Luis Escrivá.
També s’ha firmat un protocol per l’impuls de l’educació financera en l’àmbit educatiu, per tal que totes les persones disposin de les eines necessàries per comprendre l’economia, segons ha detallat Escrivá. El governador ha afirmat que aquest protocol col·loca les bases per a la futura col·laboració amb el sistema educatiu català. Fruit d’aquest acord es podrà, “compartir materials i recursos educatius elaborats pel Banc d’Espanya, i donar suport a la formació del professorat”.
Pel que fa a l’operació d’adquisició de la seu, Escrivá ha dit que ha sigut “fruit del diàleg i de la cooperació entre institucions”. La venda “permetrà obrir l’espai emblemàtic a nous usos públics, dirigits a la ciutadania i donarà una nova vida a part de l’edifici que portava anys sense ús”, ha dit l’ex ministre espanyol.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat que els emprenedors de les companyies fintech “tinguin una vinculació amb el que passa a l’edifici” i es busquin “sinèrgies amb el sector privat”. El batlle ha destacat que aquesta operació s’emmarca en el procés de transformació de Ciutat Vella, “reactivant edificis històrics tancats o amb poca activitat” per fer del districte “un lloc on viure”.
D’altra banda, el president del Govern, Salvador Illa, ha subratllat la importància de “revitalitzar” l’edifici i de la decisió del Banc d’Espanya d’impulsar el laboratori DELTA. “Volem acollir institucions on decidim el futur d’Espanya i d’Europa”, ha assegurat el cap de l’Executiu, que ha subratllat el caràcter consensuat de l’acord.
L’esdeveniment de presentació ha comptat amb la firma dels acords per part del president del Govern, Salvador Illa, i del governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá. També ha comptat amb la presència de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, de la consellera d’Investigació i Universitats, Núria Montserrat, del president del Banc Sabadell, Josep Oliu i del director associat del Barcelona Super Computing Center, Cristian Cantón.