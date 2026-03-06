Pimec proposa un full de ruta per segregar vies de passatgers i mercaderies

Pimec reclama segregar vies de passatgers i mercaderies i avisa que actualment hi ha un "problema de seguretat" en la xarxa ferroviària. Aquesta és una de les demandes que inclou la patronal en la seva proposta de Pla Nacional Ferroviari, que aquest divendres ha presentat als representants dels grups parlamentaris, amb l'excepció de la CUP i Aliança Catalana, que no han assistit a la trobada. El president de Pimec, Antoni Cañete, ha assegurat que hi ha hagut "consens" en la necessitat d'un full de ruta "a llarg termini", que vagi "per sobre dels interessos polítics".
La proposta de Pimec reclama una millora de la inversió i de la seva execució, amb l'objectiu de recuperar el dèficit acumulat. "Entre el 2010 i el 2013 es van planificar 11.000 milions en inversions, i se'n van executar 5.500", ha exposat Cañete. "Si en el nostre cotxe he de canviar les rodes al cap de 50.000 quilòmetres i en fem 110.000, tindrem un accident segur. És el que ens està passant ara", ha comparat, recordant els problemes que hi ha hagut a Rodalies des de l'inici d'any.
El pacte també reclama incorporar nous trens per substituir "progressivament" les unitats més antigues abans del 2030 i demana una "planificació integral" de la xarxa ferroviària, que sigui "més mallada, resilient i amb alternatives" davant d'incidències.
Pel que fa a la governança, vol que sigui "efectiva" i que Catalunya tingui un "paper central" en la gestió i la presa de decisions. En aquest sentit, el president de Pimec Logística, Ignasi Sayol, ha plantejat que "podria ser interessant" la creació d'una autoritat ferroviària de Catalunya, emulant la que es va crear a principis d'any en matèria aeroportuària. Segons ha indicat, serviria per a "governar totes les infraestructures". "Les infraestructures estan totes connectades, no les pots aïllar, totes tenen interaccions amb les altres", ha dit.
El pacte, però, no planteja xifres concretes i com a últim eix demana mecanismes d'auditoria i seguiment dels acords i avaluació dels resultats.
Segregar vies de passatgers i mercaderies
En la presentació del pla, Pimec ha posat el focus en la segregació de les vies de passatgers i mercaderies. Cañete ha recordat que els plans del Ministeri de Transport contemplen elevar el transport de mercaderies per tren del 4% al 10% el 2030 gràcies al corredor ferroviari. Segons la patronal, l'estat actual de la infraestructura també mostra un "problema de fatiga" i les "necessitats" de mercaderies i Rodalies "són molt diferents".
Al seu torn, el portaveu de la Plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, ha exposat la complexitat de la situació al Camp de Tarragona i ha plantejat recuperar l'antic traçat de la via entre Reus i Roda de Berà, que actualment està abandonada. "Creiem que és factible, ho hem parlat amb diferents ajuntaments", ha afirmat. Segons ha explicat, juntament amb la Circumval·lació del Vendrell i la de Reus es "donaria resposta" i es permetria que els trens de passatgers passessin per la costa i els de mercaderies ho fessin pel prelitoral, en paral·lel a l'alta velocitat i més allunyats de la ciutat.
D'aquesta manera, han recordat que també s'evitaria que les mercaderies "perilloses" passin pels nuclis de població i es reduiria el soroll. La plataforma ha calculat que una primera fase d'obres, entre Tarragona i Roda de Berà, suposaria al voltant de 400 milions d'euros d'inversió, i entre 350 i 400 més la segona. Si totes les administracions "es posen les piles", tot plegat podria ser una realitat d'aquí a 6 o 8 anys. Amb el ritme actual, però, han calculat es podria allargar fins a 20 anys i per aquest motiu han demanat "anar de bracet".
Trobada amb tots els grups parlamentaris (excepte la CUP i Aliança)
A la trobada de Pimec amb els grups parlamentaris hi ha assistit Jordi Riba (PSC), Judith Toronjo (Junts), Esther Capella (ERC), Eva Garcia (PP), Susana Segovia (Comuns) i Andrés Bello (Vox). El diputat del PSC Jordi Riba ha aplaudit la iniciativa de Pimec perquè dona "transversalitat" a un acord que consideren "necessari". Per la seva banda, la diputada de Junts Judith Toronjo ha defensat que el desplegament del pla ha de tenir una "visió en xarxa" de Catalunya i ha insistit a reclamar el traspàs "de totes les infraestructures del país".