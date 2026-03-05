El Mobile es queda sense rècord històric d'assistents pel conflicte a l'Orient Mitjà

El Mobile World Congress ha tancat la seva vintena edició a Barcelona sense nou rècord d'assistents, que s'ha vist afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà. Han sigut 105.000 persones les que han visitat la Fira de Gran Via aquesta setmana, xifra que representa un 3,67% menys que l’any passat, quan es va igualar el rècord del 2019 amb 109.000 congressistes. Per la seva banda, el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha assegurat que “després de 20 anys a Barcelona, el MWC continua sorprenent i superant les expectatives”.
Segons ha informat la GSMA, la patronal de les telecomunicacions, més de 2.900 expositors i 1.700 ponents han omplert l’esdeveniment de connectivitat més gran del món al recinte de Gran Via de l’Hospitalet en una edició on la intel·ligència artificial ha tingut un protagonisme omnipresent. El congrés també ha inclòs la celebració del 4YFN, que ha reunit més de 1.000 expositors de startups i 300 ponents.
Així mateix, el programa ministerial de la GSMA ha reunit 188 delegacions de governs, 45 organitzacions intergovernamentals, 54 ministres i 118 responsables d’autoritats reguladores. Segons l’organització, el 17% dels assistents eren directius de primer nivell i el 45% ocupaven càrrecs directius o superiors. La participació femenina s’ha situat en el 27% del total.
Paral·lelament, el Talent Arena, organitzat per Mobile World Capital Barcelona a Fira Montjuïc, ha congregat més de 25.000 assistents vinculats al talent digital.
Novetats d'enguany
Entre les novetats que s’han pogut veure enguany hi ha prototips de robots que funcionen sense sensors incorporats i que es poden connectar entre ells, mòbils amb un braç robòtic que et reconeix i et permet interactuar, dispositius triplegables, ordinadors amb pantalles 3D i telèfons amb tecnologia de privacitat que s’activen cada vegada que mires -per exemple- l’aplicació del banc.
Així mateix, les empreses catalanes han presentat unes ulleres per a persones amb baixa visió, un dispositiu per controlar les ortodòncies, una IA Generativa per millorar la connectivitat i la solitud no desitjada de la gent gran i un robot agrícola pel tractament de fongs en horticultura.
Enmig de les nombroses novetats d'última tecnologia, els mòbils minimalistes també s'han fet el seu espai al Mobile. Dues empreses han portat al saló mundial les seves propostes per esquivar els "perjudicis" d'Internet i reduir l'ús diari dels dispositius.
Qui també s’ha fet lloc al congrés són els satèl·lits, amb un nou espai dedicat a les futures tecnologies de connectivitat mitjançant l'espai, i la salut digital, amb solucions que van des de diagnòstics menys invasius fins a nous tractaments contra el càncer o exoesquelets per lesionats medul·lars. Amb tot, les emprenedores han ressaltat que durant els últims anys el sector tecnològic de les startups ha normalitzat la presència femenina.