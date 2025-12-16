L'aliment barat que combat les úlceres estomacals

L'api pot semblar una hortalissa avorrida, en realitat, però, destaca per la seva riquesa en potassi i flavonoides. Concretament, la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN) assenyala que l'api és rica pels seus compostos, com ara la miricetina, la quercetina i el kaemferol, o la luteolina i apigenina (flavones), ja que tenen propietats antioxidants i antiinflamatòries. Segons l'enginyer i expert horticultor Gabriel, el més rellevant és que aquests nutrients "ofereixen protecció a tot el tracte". És per això que tenen uns "beneficis especials estomacals".
A banda, de ser enginyer i expert horticultor, Gabriel també és youtuber, xarxa on acumula més de tres milions de subscriptors. En un dels vídeos publicats al seu perfil, Cosas del Jardin, explica que aquesta hortalissa és una "bona font de fibra soluble i insoluble" que ajuda i és "importantíssima" per a la funció digestiva.
Sobretot, l'horticultor emfatitza que entre els diferents beneficis que té, hi ha el de mantenir la mucosa gàstrica en un bon estat, ja que l'api contribueix a evitar les possibles conseqüències de la irritació. En aquest sentit, Gabriel assegura que "la mucosa gàstrica protegeix les parets de l'estómac de la irritació dels àcids digestius" i que, per contra, "una mucosa gàstrica desgastada pot produir irritació, que genera inflamació i úlceres estomacals".
El component que ajuda a disminuir la possibilitat de tenir úlceres estomacals són els polisacàrids, "a base de pectina", afegeix. Gabriel explica que aquest tipus de carbohidrats són els que "milloren el revestiment de l'estómac i modulen les secrecions estomacals".
D'altra banda, el divulgador parla dels fitonutrients que conté aquesta hortalissa: "L'api i les llavors d'api tenen aproximadament 25 fitonutrients antiinflamatoris, entre ells l'apigenina, la luteolina i el kaemferol, que poden oferir protecció contra la inflamació al cos". Gabriel adverteix que aquest aliment té un paper clau per evitar la inflamació crònica, que assenyala que s'ha relacionat amb malalties com l'artritis, la diabetis, els trastorns neurodegeneratius, l'osteoporosi i el càncer.