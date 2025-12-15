Retiren un medicament per a la hipertensió per defectes de qualitat

Un popular medicament per a controlar la pressió arterial ha sigut retirat del mercat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) a causa de les irregularitats que s'han detectat en els resultats de les proves de qualitat relacionades amb la seva dissolució. El fàrmac és el Candesartán Sun 32 mg i el lot afectat és el PTF3381D, amb data de caducitat 30 de juny de 2026, comercialitzat en capses de 28 comprimits.
Aquest medicament, fabricat pel laboratori Sun Pharma, conté candesartan cilexetil, una substància que actua bloquejant els receptors de l’angiotensina II. Gràcies a aquest mecanisme, contribueix a dilatar els vasos sanguinis i a reduir la tensió arterial. El seu ús està indicat tant en pacients adults com en infants a partir dels sis anys amb hipertensió, així com en adults amb insuficiència cardíaca.
Tot i que les autoritats sanitàries han aclarit que l’anomalia detectada no comporta un perill greu per a la salut, s’ha decidit retirar totes les unitats del lot afectat que ja havien estat distribuïdes. Per aquest motiu, el medicament ha estat catalogat com a defecte de qualitat de classe 2, fet que significa que les irregularitats que presenta podria reduir l’eficàcia del tractament, però sense implicar un risc vital.
Els envasos seran retornats al fabricant mitjançant els circuits habituals establerts per a aquest tipus d’actuacions. Per aquest motiu, es recomana a les persones que estiguin prenent comprimits d’aquest lot concret que consultin amb el seu professional sanitari per valorar alternatives adequades.