Retiren del mercat un paté venut a Catalunya per presència de fragments metàl·lics

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha informat que un paté comercialitzat a Catalunya pot contenir fragments metàl·lics. Es recomana a les persones que l'hagin comprat que s'abstinguin de consumir-lo i s'ha iniciat el procés per aturar la comercialització del producte.
En concret, el paté és de la marca francesa Bioporc. El nom del producte és: Confit de Foie de Volaille i el número de lot el R052a. El paté està envasat en un pot de plàstic amb una tapa marró i l'etiqueta del producte. Caduca el 28 de febrer de 2026.
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement de la presència de fragments metàl·lics a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), i després d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de França. La informació ha estat traslladada a les autoritats competents a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.
Amb la informació de l'AESAN, la distribució inicial del paté ha sigut únicament a Catalunya, si bé no és descartable que hi pugui haver redistribucions a altres comunitats autònomes. Es recomana a les persones que que hagin comprat el paté que s'abstinguin de consumir-lo.
L'AESAN és una agència que pertany al govern espanyol. Té al seu abast taules i bases de dades de composició d'aliments que recullen, entre altres aspectes, la informació nutricional dels aliments i begudes presents al mercat. Aquestes taules i les bases de dades aporten informació d'interès per a la recerca, el disseny de polítiques públiques i per als consumidors.