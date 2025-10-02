Què volen dir els cercles que comencen a aparèixer a les carreteres catalanes?

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha començat a pintar a les carreteres catalanes una senyalització en forma de cercles i semicercles que alerta els motoristes que han de reduir la velocitat. Ho ha anunciat Ramon Lamiel, el director del SCT, en una jornada tècnica que s'ha celebrat aquest dimarts sobre la seguretat d'aquests conductors a les corbes perilloses. Aquesta aposta s'ha fet amb assessorament austríac, ja que en aquest país ja se n'han instal·lat en unes quaranta vies de muntanya. De moment, s'està fent una prova pilot a la collada de Toses -el port que es troba entre les comarques de la Cerdanya i el Ripollès- i aquest dijous també arribarà a la carretera entre Sant Llorenç Savall, al Vallès Occidental, i Calders, al Moianès.
La finalitat d'aquesta nova senyalització horitzontal és alertar els motoristes que han de moderar la velocitat i també millorar el traçat en revolts perillosos. El 2015 va ser quan es va implementar per primer cop aquestes icones. Segons la KFV, l'empresa que gestiona la seguretat viària austríaca, en aquests darrers anys s'ha reduït un 80% la sinistralitat entre els motoristes en les vies on s'han pintat aquests cercles. Martin Winkelbauer, expert de la Junta de Seguretat Viària austríaca, explica que aquestes marques serviran perquè els motoristes tinguin por de circular pel carril oposat i no s'acostin a l'eix de la via.
Segons l'últim balanç publicat pel Servei Català de Trànsit, aquest 2025 han mort 112 persones a les vies catalanes, 34 de les quals eren motoristes. Juntament amb els vianants i els ciclistes, les víctimes dels col·lectius vulnerables representen més del 40% del total de les morts. Els motoristes, concretament, en suposen el 30,4%.
On es pintaran?
Perquè la mesura sigui efectiva, el Servei Català de Trànsit vol pintar els semicercles només en revolts considerats especialment perillosos per als conductors d'aquest vehicle. Les marques, que tenen diferents formes -algunes són cercles complets i pintats per dintre, altres només tenen dibuixat el perímetre- es pintaran tot just a l'interior de la corba -al punt on s'acumulen més accidents-, de manera que adopten la forma d’el·lipses que van creixent a mesura que s’apropa el centre del revolt.
A més, a diferència d’altres pintures viàries, aquests cercles són antilliscants i no fan perdre adherència, però aconsegueixen que el motorista modifiqui el seu comportament. El director Ramon Lamiel explica que, així, s'ajuda el motorista "a mirar tota la corba perquè faci una bona traçada. Evites que trepitgi la pintura i, per tant, fas que es desplaci a la dreta, forces la traçada segura i aconsegueixes que vagi més a poc a poc".
Els primers punts on s'han pintat els cercles és a la Collada de Toses i al tram entre Sant Llorenç Savall i Calders, una via que registra molta sinistralitat entre aquest col·lectiu. De fet, ja s'havien vist unes figures semblants a vies com la BV-2115, que uneix l’Arboç i Vilanova i la Geltrú pel pantà de Foix. Ara, el SCT té previst estendre-ho progressivament a tot el país.
Lamiel ha assenyalat que algunes de les carreteres que podrien incorporar aquests senyals pròximament són la que va de Campdevànol a la Pobla de Lillet, la que uneix Santa Maria de Palautordera i el Brull, així com altres vies costaneres gironines i de les Gavarres.