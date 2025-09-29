La millor aplicació per consultar el temps i no fallar en la predicció

L'episodi de pluges d'aquest dilluns al sud del país i al País Valencià té a tothom pendent de les alertes, avisos i actualitzacions meteorològiques que arriben a través dels mòbils. Per aquest motiu, les aplicacions del temps són les més visitades aquests dies en què es vol saber si demà plourà amb la mateixa intensitat o si, per contra, es podrà anar a l'escola o al treball amb normalitat.
En aquestes situacions hi ha vegades que no totes les apps estan actualitzades ni són igual d'eficaces i pot suposar un problema per qui vol organitzar la seva vida o saber si podrà conduir l'endemà. Per això, ací et deixem cinc opcions per seguir en temps real i amb precisió les últimes novetats meteorològiques segons una investigació realitzada per la Universitat de Reading, al Regne Unit.
Abans que tot: Meteocat
L'estudi se centra en cinc aplicacions angleses per consultar el temps a tot arreu, però fent una mirada a casa nostra també tenim una molt precisa app del temps del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), on pots consultar el temps a Catalunya al teu mòbil i anar més enllà de les aplicacions que funcionen exclusivament amb algoritmes.
L'aplicació és gratuïta i permet consultar les dades del temps de l'estació meteorològica més propera, la previsió horària per als pròxims tres dies, l'evolució del radar meteorològic i els avisos de perill, entre altres.
La millor aplicació del temps
Els resultats de la investigació demostren que hi ha cinc aplicacions populars del temps: BBC Weather, Met Office, Apple Weather, The Weather Channel i AccuWeather; però cada una té un error que les fa menys precises.
L’aplicació d’Apple, Apple Weather, compta amb un disseny atractiu, però decep en la fiabilitat de les previsions. D'igual manera passa amb la BBC Weather i la Met Office, que mostren encerts irregulars depenent de l'hora del dia en què es consulti el temps. També té un defecte de precisió l'aplicació AccuWeather, en què es poden consultar correctament les dades al matí, però a la tarda ja no són tan fiables.
És per això que, segons l'estudi, la millor aplicació del temps és The Weather Channel, que ofereix una cobertura global i previsions coherents durant tot el dia, combina fonts de dades en temps real amb imatges per satèl·lit i models de predicció avançats. A més, és fàcil d’utilitzar i es pot personalitzar per poder consultar la zona i l'hora que més interessi a l'usuari.