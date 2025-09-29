Pluges de rècord a les Terres de l'Ebre

Les previsions ja ho indicaven -el Meteocat va emetre un avís vermell- i s'ha complert amb escreix. L'episodi de pluges de diumenge al vespre i aquest dilluns s'ha concentrat de manera persistent a les Terres de l'Ebre. Malgrat que els registres al Baix Ebre també han estat molt abundants, han estat de rècord en punts del Montsià. En aquest sentit, a la capital Amposta ja se superen els 270 litres per metre quadrat.
Registres entre 80 i els 270 litres
Els avisos meteorològics ja advertien d'un episodi molt intens i persistent al Baix Ebre i al Montsià. En aquestes comarques, des de diumenge al vespre i fins aquest dilluns a les 10 del matí s'han acumulat registres entre els 80 i els 270 litres.
Destaca el cas d'Amposta: quasi 273 litres en total, dels quals més de 240 són d'avui. Aquest valor, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, suposa esmicolar l'anterior rècord diari (144 litres de l'abril del 2020). La pluja ha estat torrencial de matinada amb intensitats que han arribat als 3 mm diaris, 50 en mitja hora i fins a 171 en només dues hores.
L'altre rècord local -amb sèries de més de trenta anys d'història- s'ha produït als Alfacs, al terme de la Ràpita. Només aquest dilluns han caigut 171,2 mm, força per sobre de l'anterior registre màxim (149,2) del setembre de 2001.
Entre els dos dies, també s'han fregat els 200 litres a Mas de Barberans, mentre que el valor més elevat al Baix Ebre ha estat a l'observatori del parc natural dels Ports amb 181,7 mm. En aquest cas, ja s'acostumen a produir acumulacions molt superiors. A la Ribera d'Ebre les pluges també han estat importants amb valors que puntualment han fregat els 70-80 litres per metre quadrat.
Principals registres de l'episodi (fins a les 10.00 del matí)
- Amposta (Montsià): 272,7 mm
- Mas de Barberans (Montsià): 195,2 mm
- PN dels Ports (Baix Ebre): 181,7 mm
- Els Alfacs (Montsià): 173,6 mm
- L’Aldea (Baix Ebre): 128,4 mm
- Santa Bàrbara (XOM) (Montsià): 128,0 mm
- Tivissa (Ribera d’Ebre): 106,8 mm
- Ulldecona – els Valentins (Montsià): 96,0 mm
- Les Cases d’Alcanar (Montsià): 85,3 mm
- Aldover (Baix Ebre): 84,8 mm
- La Palma d’Ebre (XOM) (Ribera d’Ebre): 78,8 mm
- Rasquera (XOM) (Ribera d’Ebre): 65,0 mm
El País Valencià, en alerta
Malgrat que continua plovent a les Terres de l'Ebre i al nord de Castelló, tot apunta que la situació millorarà a partir del migdia. Tanmateix, en les pròximes hores l'alerta es manté al País Valencià. En aquest sentit, l'Aemet té activat fins a la mitjanit un avís vermell tant al litoral nord com el sud de València, algunes de les zones més afectades per la dana del 29 d'octubre de 2024.