Les millors aplicacions per estudiar i aprendre millor

A l'edat moderna, els alumnes ja no només creixen amb quaderns i bolígrafs. La majoria, precisament, utilitzen eines digitals quotidianament, alguna aplicació per a estudiar, organitzar notes i mantenir la concentració. Hi ha nens que prefereixen els recursos visuals, a uns altres els encanta el temporitzador senzill, i d'altres es decanten per les targetes didàctiques.

Però tots els estudiants tenen una cosa en comú: volen estudiar de forma més intel·ligent, no més dura. I aquí és on entren en joc les aplicacions per a estudiar. Tant si estàs a l'institut com a la universitat, probablement hi ha almenys una aplicació que coneixes. En aquest article, analitzem de prop quins tipus d'aplicacions utilitzen els estudiants i per què.

Varietat d'aplicacions d'aprenentatge que fan servir els estudiants

No tots els estudiants aprenen de la mateixa manera: a alguns els agraden els colors brillants i els diagrames, i uns altres prefereixen un estil més tranquil i senzill. Per això hi ha tantes aplicacions educatives. Cadascuna s'adapta a un tipus diferent d'alumne. Per exemple:

Un alumne visual podria usar Canva per a crear mapes mentals

per a crear mapes mentals Algú que necessita ordre pot preferir Notion per a planificar la seva setmana

per a planificar la seva setmana Un estudiant d'idiomes podria optar per Duolingo o LingQ

o Un amant de la ciència podria veure lliçons a Khan Academy

Realment, depèn de què ajuda la persona a sentir-se segura. Molts estudiants proven algunes aplicacions abans de trobar la que més els agrada. I, un cop la troben, es converteix en part de la seva rutina diària d'estudi.

Alguns alumnes també combinen diverses eines en funció de l'assignatura. Per exemple, poden prendre notes en Notion, repassar amb Quizlet i organitzar arxius en Google Drive. Aquest enfocament de barrejar i combinar els ajuda a ser flexibles i a adaptar el seu estil d'estudi a qualsevol classe o projecte.

Què influeix en l'elecció de les aplicacions per part dels estudiants?

Hi ha algunes característiques importants que els estudiants busquen a l'hora d'escollir una aplicació. En primer lloc, ha de ser senzilla. Si és difícil d'usar o està plena d'anuncis, la majoria dels estudiants es rendeixen ràpidament. També ajuda que funcioni bé tant en telèfons com en ordinadors portàtils, perquè ara la gent estudia a tot arreu: a casa, a l'autobús, fins i tot a cafeteries.

Per això són tan útils eines com PDF Guru. Aquesta és una eina universal que et permet obrir, editar i organitzar arxius PDF, tot en un sol lloc. No hi ha necessitat de fer servir cinc aplicacions diferents, sinó només una que ho faci tot.

Un altre aspecte a tenir en compte és el preu, ja que molts estudiants prefereixen aplicacions gratuïtes -o almenys versions gratuïtes-.

Finalment, cal tenir en compte que els estudiants també escolten els seus amics. Per això, si algú troba una bona aplicació, és probable que els seus companys de classe acabin provant-la. Així que, en certa manera, es podria dir que les aplicacions es difonen de boca en boca, com les cançons o els mems.

Les aplicacions d'estudi més populars entre els estudiants

Algunes aplicacions apareixen una vegada i una altra en les converses entre estudiants, es tracta de les eines de referència que resulten fàcils i útils. Per exemple, Google Classroom és comú a les escoles, ja que permet tenir tots els arxius i documents en un sol lloc. D'altra banda, Quizlet és ideal per a les targetes didàctiques, i als estudiants els encanta la rapidesa amb què poden crear i fer servir les targetes.

Una altra aplicació popular per a estudiar és Forest, que ajuda els estudiants a concentrar-se "fent créixer un arbre" mentre treballen. Si abandonen l'aplicació, l'arbre mor. Sona simple, però funciona. Altres dels favorits dels estudiants són:

Notion : per a prendre notes i fer seguiment de les tasques

: per a prendre notes i fer seguiment de les tasques Trello : per a projectes en grup i definir dates límit

: per a projectes en grup i definir dates límit Microsoft Teams: per a enviar missatges als companys de classe i compartir arxius

Aquestes aplicacions no són només per a estar a la moda, sinó que si els estudiants les trien és perquè resolen problemes reals: ser organitzats, evitar distraccions i recordar el que importa.

Eines addicionals per a projectes i tasques

A l'hora de gestionar deures més voluminosos, val la pena que els alumnes triïn les millors aplicacions per a tenir les tasques ben organitzades i ser productius. Tools i Grammarly, per exemple, ajuden a unificar la redacció; i una aplicació com Canva és ideal per a fer presentacions de manera creativa. En canvi, per a fer projectes en grup, es poden utilitzar aplicacions com:

Google Docs : permet la col·laboració en documents en temps real

: permet la col·laboració en documents en temps real PowerPoint : ajuda a crear presentacions visualment atractives

: ajuda a crear presentacions visualment atractives Jamboard: ideal per a fer pluges d'idees i compartir-les

Les aplicacions per a fer treballs han passat a ser una part essencial de la vida estudiantil, ja que fan que les tasques siguin més fàcils, ràpides i agradables -sigui escriure assajos o per a fer tasques grupals-. A més, ajuden els estudiants a aprendre d'una manera natural. La millor aplicació, això sí, sempre serà la que millor et funcioni a tu. I un cop la trobes, estudiar és una mica més fàcil.