Rosalía ha condemnat públicament "el que està passant a Palestina" l'endemà que el dissenyador de moda mallorquí Miguel Adrover rebutgés col·laborar amb ella pel silenci que mantenia sobre la qüestió. "El fet de no haver utilitzat la meva plataforma de forma alineada amb l'estil o expectatives alienes no significa en absolut que no condemni el que està passant a Palestina", ha afirmat la cantant de Sant Esteve Sesrovires a les seves xarxes socials.

"És terrible veure dia rere dia com persones innocents són assassinades i els que ho haurien d'aturar no ho facin", ha afegit. També ha fet una crida a assenyalar "cap als qui decideixen i tenen poder d'acció" en lloc de fer-ho entre els artistes. La cantant ha plantat cara al dissenyador "no veig com avergonyir-nos uns als altres sigui la millor manera d'aconseguir la llibertat de Palestina", ha expressat en el comunicat.

També ha aprofitat per explicar que "en un món com el d'avui dia totxs vivim en una constant contradicció" i ha reiterat que aquest breu escrit publicat a Instagram segur que no és ni suficient ni perfecte. Així mateix, ha aprofitat per agrair a "les persones que actuen com a ONG, activistes, voluntaris, sanitaris, treballadors, cooperatives, associacions i periodistes dedicant la seva vida a ajudar".

