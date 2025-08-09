Katy Perry, multada amb milers d'euros per gravar un videoclip a Formentera

El govern balear ha imposat una multa de 6.001 euros a la productora responsable del rodatge del videoclip Lifetimes de la cantant estatunidenca Katy Perry, enregistrat l’estiu de 2024 dins el sistema dunar protegit de l’illot de s’Espalmador, al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. Segons la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, la filmació es va dur a terme a finals de juliol sense el permís pertinent i en una zona protegida amb accés prohibit.
Una infracció greu sense danys ambientals
La Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, encarregada de tramitar l’expedient, ha qualificat els fets com a infracció greu. No obstant això, els tècnics han constatat que el rodatge no va causar danys al fràgil ecosistema dunar, motiu pel qual la sanció s’ha fixat en la quantia mínima prevista per a aquest tipus de faltes. Si s’haguessin detectat impactes directes, la multa hauria estat molt més elevada.
La productora va al·legar haver rebut una "aprovació verbal" per filmar a l’illot, però aquesta justificació no ha estat reconeguda per les autoritats. Un cop notificada la sanció a principis de 2025, l’empresa va pagar-la immediatament.
El videoclip, publicat mesos després, mostra imatges de Katy Perry ballant i saltant en diversos punts de Formentera i Eivissa, com Dalt Vila, una discoteca i espais naturals. Entre aquests, destaca el sistema dunar de s’Espalmador, una de les zones més sensibles del parc natural, amb un paper fonamental en la protecció de la línia de costa i en la conservació de la biodiversitat.
La zona està clarament delimitada i senyalitzada amb la prohibició de pas, una mesura destinada a evitar l’erosió i la degradació de l’hàbitat. El rodatge sense autorització en aquest espai ha provocat la reacció de les institucions, que reiteren la necessitat de respectar les normes de protecció ambiental.
Efecte dissuasiu
Aquest cas serveix, segons el govern balear, per recordar que qualsevol activitat, incloses les produccions audiovisuals, ha de ser compatible amb la conservació del patrimoni natural. La sanció, tot i ser moderada, té un caràcter dissuasiu i vol evitar que situacions similars es repeteixin en el futur.
Les autoritats insisteixen que la promoció turística i cultural a les illes Balears no pot posar en risc espais valuosos com s’Espalmador, un entorn que forma part del ric espai natural de les Pitiüses i que requereix el compromís i el respecte de tothom.