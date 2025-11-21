Bad Gyal publica «Fuma», el nou avançament del seu segon disc

La cantant Bad Gyal ha publicat aquest divendres Fuma, un nou avançament del seu segon disc, que sortirà el 2026. El tema arriba acompanyat d'un videoclip dirigit per Didi Domenech, responsable del vídeo de Bota niña, juntament amb Anitta. Produïda per Danja, Bombocat, Gima i Cromo X, Fuma és una cançó que beu de l'electrònica, el dancehall i la guaracha.
Bad Gyal ja havia interpretat el tema en alguns dels concerts del seu Bikini Badness Tour. Però fins ara els avançaments del nou àlbum han estat Da me i Última noche, al costat d'Ozuna.
En declaracions a Los40 aquest dimecres a la catifa vermella de la gala dels Premis GQ men of the year 2025, Bad Gyal ja va explicar que Fuma no s'assembla gens a la cançó Da me i és "bastant rara" dins del seu estil habitual. "És una guaracha, és més electrònica i és un gènere que m'encanta, que gaudeixo molt quan surto de festa i em venia molt de gust experimentar amb això", va dir.
Fuma arriba acompanyada d'un videoclip dirigit per Didi Domenech. En aquest nou videoclip, Alba Farelo n'és la protagonista en una base giratòria (giratutto), vestida amb dissenys de Dsquared2, Coperni i peces d'Agent Provocateur, Chanel i Fendi.
Nou tour a la vista
Amb la mirada posada a la gira del nou tour que arrencarà al Palau Sant Jordi el 20 de març, Bad Gyal ja suma sis sold out: un al Roig Arena de València i un altre a l'Arena Miribilla a Bilbao, i dos al Movistar Arena de Madrid i dos al Palau de Sant Jordi de Barcelona. Encara queden disponibles entrades per les terceres dates de Barcelona i Madrid, la segona data de Bilbao i els concerts de Sevilla i La Corunya. Pròximament, s'anunciaran les dates internacionals del tour. Així mateix, Bad Gyal serà una de les caps de cartell de la pròxima edició del Primavera Sound.
A finals de setembre, Bad Gyal va anunciar que el 2026 publicaria un nou disc i durant els Premis Joventut a Panamà, Alba Farelo va avançar que estava treballant en el nou projecte.