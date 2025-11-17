Oques Grasses esgota en menys d'una hora les entrades dels últims dos concerts

Nova venda fugaç. Les entrades per als dos darrers concerts d'Oques Grasses s'han esgotat en menys d'una hora. D'aquesta manera, el grup osonenc omplirà quatre vegades l'Estadi Olímpic Lluís Companys la tardor de l'any vinent. Entre les quatre dates, 220.000 persones s'acomiadaran en directe de la banda musical catalana.
Aquest matí, les 110.000 entrades pels concerts del 5 i el 7 d'octubre de 2026 s'han posat a la venda a les 12:00 i abans de les 13:00 ja s'havien esgotat. Pels dos altres concerts, el 9 i el 10 d'octubre, les entrades s'havien esgotat en 19 i 21 minuts, respectivament. Tot i que hi ha gent que s'ha tornat a quedar sense entrada, no està previst que Oques Grasses anunci noves dates.
L'adeu a través d'Instagram
Oques Grasses va anunciar diumenge passat la celebració d'un concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona a través d'una publicació a Instagram que, de seguida, va encendre les xarxes. "A tu, que hi has estat sempre, venim a dir-te que això s'acaba. Les coses maques a vegades han d'acabar per recordar-les sempre més així", van dir en el missatge publicat a Instagram. "Per amor va començar i per amor s’acaba", van afegir.
Des del seu primer disc Un dia no sé com, fins al celebrat Fans del sol, que els va dur a l'èxit amb cançons com In the Night o Sta guai, passant pel seu últim treball, Fruit del deliri, estrenat el 2024 i que inclou col·laboracions amb Julieta i Figa Flawas. El grup ha sabut combinar estils com el pop, el reggae i el rock amb l'ambient més festiu i s'ha caracteritzat per uns directes que connecten amb un públic transversal.
"Aquests catorze anys es quedaran per sempre. Hi ha hagut moments molt bons i moments més durs, però sabem del cert que ha valgut la pena. Esperem haver estat a l'altura", ha expressat el grup posant fi als rumors que van començar amb el concert de final de la gira Coda al Cabró Rock. El nom de la gira ja va generar rumors sobre el final de la banda, ja que una coda, en llenguatge musical, és allò que precedeix el final d'una peça, fet que va activar les alertes del seu públic.
El grup que lidera Josep Montero, però, va calmar els seus fans: "Hi haurà un dia que serà l'últim concert, però la notícia guapa és que no és avui". Montero va assegurar en aquell concert que quan fora el moment la banda ho anunciaria, i així ha estat.